Prezent na 50 urodziny kobiety musi być tak wyjątkowy, jak wskazuje na to sama uroczystość. Przy jego wyborze kieruj się zainteresowaniami osoby, która obchodzi 50 urodziny.

Biżuteria na 50 urodziny kobiety

Biżuteria jest doskonałym pomysłem, jeśli chodzi o 50 urodziny kobiety. Zauważ, czy obdarowywana kobieta preferuje złoto, czy srebro i wybierz coś dla niej. Mogą to być kolczyki, bransoletka, bądź wisiorek. Możesz także podarować cały komplet. Wszystko zależy od tego, jaką kwotę pieniędzy zamierzasz przeznaczyć na upominek.

Album ze zdjęciami na 50 urodziny kobiety

Jeśli nie masz pomysłu na prezent na 50 urodziny, zastanów się nad stworzeniem albumu. Jest to podarunek, do którego solenizantka będzie mogła wracać kiedy tylko zechce. Przejrzyj zdjęcia na telefonie, czy komputerze i wybierz te z solenizantką, a następnie wydrukuj je u fotografa. Zdjęcia z ważniejszych uroczystości, czy zapadające w pamięci możesz ciekawie podpisać bądź zapisać do nich cytaty.

Karnet na masaże na 50 urodziny kobiety

Karnet na masaże na 50 urodziny kobiety także jest świetnym pomysłem. Są różne rodzaje masaży relaksacyjnych, np. masaże gorącymi kamieniami, masaż stemplami, masaż orientalny, masaż gorącą czekoladą, czy masaż ujędrniający. Kobieta będzie mogła zrelaksować i odprężyć się. Ponadto masaże upiększą skórę.

Bilet do teatru na 50 urodziny

Bilet do teatru na 50 urodziny kobiety również jest sprawdzonym pomysłem, szczególnie dla kobiet które lubią sztukę i interesują się teatrem. Na spektakl możesz wybrać się razem z solenizantką, bądź kupić dwa bilety – drugi dla męża, czy partnera kobiety.

