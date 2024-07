1 z 9

Gwiazdy wiedzą, jak zabłysnąć na czerwonym dywanie - jednym ze sprawdzonych sposobów jest makijaż w kolorze złota! Do perfekcji opracowała go Jennifer Lopez - złoty cień na powiekach i rozświetlający puder (zobacz: Rozświetlacz - podstawa karnawałowego makijażu! Jak go stosować?) dodają cerze świeżości i zdrowego blasku, a przy tym sprawdzą się niemal przy każdej okazji. Chcesz stworzyć niezapomniany i efektowny look? Skorzystaj z naszych podpowiedzi!

