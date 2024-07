Przyspieszenie męskiego zarostu na twarzy umożliwia włączenie do diety białka, witamin A, B, C, E, beta-karotenu, kwasów tłuszczowych omega-3. Sen, bezstresowy tryb życia, regularne czesanie zarostu i odżywianie go olejkami zapobiegają wypadaniu włosów i poprawiają ich wygląd. Jak zapuścić brodę dzięki domowym sposobom?

Zarost staje się z wiekiem coraz gęstszy. Lecz nie u każdego proces ten przebiega w ten sam sposób. Czterdziestolatek może mieć brodę i wąsy w znacznie lepszej kondycji niż przed trzydziestką. Porost brody zależy od predyspozycji genetycznych i stylu życia.

Dieta na gęsty i zadbany zarost na twarzy

Kondycję i gęstość brody poprawia dieta bogata w:

białko, które jest budulcem zarówno zarostu, jak i mięśni. Warto wprowadzić do menu jaja, ryby, drób, fasolę, ryż;

witaminę A, zawartą w żółtkach jaj, serze, mleku, maśle;

beta-karoten – jego źródłem są słodkie ziemniaki (bataty), dynia, marchew, kapusta włoska, szpinak;

witaminy z grupy B, zawarte w orzechach, rybach, drobiu, jajach, brązowym ryżu, kiełkach pszenicy, ziarnach słonecznika, płatkach owsianych, serze, mleku, brokułach;

witaminę C, która znajduje się w cytrusach, brokułach, zielonej papryce;

witaminę E – jej źródłem są szpinak, migdały, pestki słonecznika, olej kukurydziany, masło orzechowe;

kwasy tłuszczowe omega-3 – znajdują się m.in. w łososiu, orzechach włoskich czy oleju lnianym.

Do diety warto wprowadzić co najmniej 2 litry niegazowanej wody dziennie. Oczyści ona organizm z toksyn, co pozytywnie wpłynie na porost i stan zarostu na twarzy. Najlepiej jeść produkty jak najmniej przetworzone i zastąpić smażenie korzystniejszym dla włosów pieczeniem, gotowaniem na parze oraz grillowaniem.

Jak zapuścić brodę?

Na wygląd zarostu na twarzy wpływ mają geny. Są jednak sposoby, by zagęścić rzadki zarost:

Sen regeneruje organizm i sprawia, że włosy szybciej rosną. Podstawą do utrzymania skóry i włosów w dobrej kondycji jest chodzenie spać przed północą i ośmiogodzinny, nieprzerywany sen.

Unikanie stresującego trybu życia poprawia kondycję zarostu i wzmacnia ogólną odporność organizmu. Stres i używki pogarszają stan cery i włosów – tak samo jest z zarostem na twarzy.

Czy golenie powoduje szybszy porost brody?

Golenie włosów nie sprawia, że stają się one twardsze, grubsze czy szybciej rosną. Jeśli ktoś chce więc zapuścić gęsty zarost, w niczym nie pomoże mu wcześniejsze codzienne golenie się maszynką jednorazową czy elektryczną. Włoski nie zostaną w ten sposób pobudzone do intensywniejszego wzrostu, ani ich grubość na tym nie zyska.

Jak dbać o brodę?

Czesanie włosów pobudza ich cebulki do wzrostu i wzmacnia mieszki włosów . Ponadto usuwa się w ten sposób zanieczyszczenia oraz komórki martwego naskórka. Brodę można dobrze modelować, regularnie czesząc ją gęstym grzebieniem lub szczotką z miękkim włosiem.

. Ponadto usuwa się w ten sposób zanieczyszczenia oraz komórki martwego naskórka. Brodę można dobrze modelować, regularnie czesząc ją gęstym grzebieniem lub szczotką z miękkim włosiem. Zarost odżywiają specjalne kosmetyki do pielęgnacji brody. Włoski na twarzy będą wyglądać na zdrowsze i bardziej zadbane, gdy codziennie nawilży się je niewielką ilością (kilkoma kroplami) olejku arganowego lub jedwabiu w płynie.