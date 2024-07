Strój na rozmowę kwalifikacyjną powinien być przede wszystkim schludny i stosowny. Eleganckim ubraniem można podkreślić szacunek dla firmy i to, że rozmowa jest dla kandydata ważna.

Badania naukowe udowodniły, że 90% ludzi wyrabia sobie opinię na temat danej osoby w ciągu pierwszych 15 sekund od poznania. Wiedza jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną jest bardzo ważna – strój powinien być schludny i dostosowany do stanowiska, o jakie się starasz.

Dostosuj strój na rozmowę kwalifikacyjną do stanowiska

Elegancki strój pokazuje szacunek dla osoby, przeprowadzającej rekrutację, a także dla całej firmy. Wyjątkiem są stanowiska, na których wymaga się większej dozy kreatywności, na przykład animator czasu wolnego, grafik czy wizażystka. Wtedy można sobie pozwolić na wyeksponowanie indywidualnego stylu.

Elegancki i stosowny strój to wyraz szacunku i zaangażowania

Generalnie jednak wskazane jest założenie na rozmowę kwalifikacyjną kostiumu w stonowanych kolorach – szarym, beżowym, brązowym, ciemnogranatowym lub czarnym. Spódnica nie może być zbyt krótka, nawet jeśli jest środek lata – powinna sięgać przynajmniej do kolan. Zrezygnuj także z ekstrawaganckich sukienek z odkrytymi plecami – musi być oficjalnie. Bluzka powinna być jasna ze skromnym dekoltem. Wybierz buty na średnim obcasie z zasłoniętymi palcami i piętą – nawet jeśli jest gorąco, nie zakładaj sandałów ani klapek.

Zbyt odważne stylizacje na rozmowie kwalifikacyjnej nie robią dobrego wrażenia

Zbyt wysokie szpilki, zwłaszcza w połączeniu z krótką spódniczką typu mini, nie wywrą dobrego wrażenia. Uważaj jednak, by nie popaść w przesadę i nie ubrać się jak na maturę – masz wyglądać elegancko, ale nie jak uczennica.

To jedynie ogólne zasady – wybierając kreację, dopasuj ją do typu sylwetki. Niektóre typy figury lepiej będą wyglądały w ciemniejszych niż spódnica bluzkach – na rozmowie powinnaś prezentować się korzystnie, a to na pewno wpłynie na twoje samopoczucie i sprawi, że będziesz czuła się swobodniej.

Jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną – makijaż i dodatki

Zadbaj o to, by biżuteria była stonowana i delikatna. Jeśli decydujesz się na większy naszyjnik, by zrównoważyć proporcje sylwetki (jesteś na przykład „gruszką” z obfitymi biodrami, a małą „górą”), nie zakładaj już kolczyków. Nie przesadź też z liczbą pierścionków i bransoletek na dłoniach. O dłonie zresztą też zadbaj – zrób klasyczny manicure, nie stosuj jaskrawych kolorów lakieru. Możesz paznokcie pomalować na odcień różu lub bezbarwnym lakierem. Długość paznokci nie jest taka istotna – ważne, by były tej samej długości i dokładnie opiłowane.

Makijaż również powinien być stonowany – najlepiej, by był naturalny. Skoncentruj się na nadaniu twarzy świeżego wyglądu – smoky eyes i brokaty zostaw na inne okazje.

Jak się ubrać na rozmowę o pracę i przemycić swój styl?

Pamiętaj, by stosując wszystkie porady, być jednocześnie naturalną i w zgodzie ze sobą. Pracodawca może poczuć się oszukany, jeśli przyjdziesz na rozmowę ubrana w elegancką garsonkę, a pierwszego dnia pracy zaczniesz chodzić w minispódniczkach do glanów. Jeśli na co dzień nosisz pięć kolczyków w uchu i jeden w nosie, nie wyjmuj wszystkich na rozmowę tylko dlatego, że tak wypada, żeby już po pierwszym dniu pracy wrócić do swojego stylu, szokując współpracowników.

Oczywiście wszystko zależy też od dresscode’u, który panuje w danym miejscu – inaczej ubierze się doradca klienta w banku, inaczej nauczycielka, a jeszcze inaczej graficzka z agencji reklamowej. Nie staraj się jednak udawać kogoś, kim nie jesteś, bo na dłuższą metę nie zda to egzaminu.

Zanim wejdziesz do siedziby firmy, przetrzyj buty chusteczką higieniczną, by usunąć kurz. Jeśli masz taką możliwość, zanim udasz się na rozmowę, wstąp do toalety, by upewnić się, że wszystko wygląda tak jak trzeba.