Domowe sposoby rozjaśniania brązowych włosów są stworzone dla osób, które chcą zmienić swój kolor włosów bez narażania ich na nadmierne zniszczenie. Najpopularniejszym sposobem na domowe rozjaśnianie włosów jest regularne wykonywanie płukanki z herbaty i cytryny. Dobrze sprawdzą się również maseczki z miodu oraz naturalny szampon rumiankowy.

Niegdyś jednym z najpowszechniejszych sposobów na domowe rozjaśnienie brązowych włosów była woda utleniona, która niekiedy nadal jest używana w tym celu. Obecnie fryzjerzy przestrzegają przed takim metodami, ponieważ działają one destrukcyjnie na włosy.

Płukanka z herbaty i cytryny

Najpopularniejszym, a zarazem bardzo skutecznym sposobem na domowe rozjaśnianie brązowych włosów jest płukanka z herbaty i cytryny. Można użyć do tego celu naparu ze zwykłej herbaty oraz soku z cytryny. Taką mieszankę należy wetrzeć w suche włosy, a po upływie kilku godzin obficie zmyć. Wadą tej metody rozjaśniania włosów jest to, że wymaga ona systematyczności. Efekty uwarunkowane są kolorem i kondycją włosów. Co istotne, ten sposób rozjaśniania włosów zaliczany jest do najmniej inwazyjnych, co oznacza, że nie jest on szkodliwy dla włosów i skóry głowy.

Maseczka z miodu

Innym sposobem na rozjaśnianie brązowych włosów jest maseczka z miodu. Podobnie jak płukanka z herbaty i z soku cytryny jest to metoda, wymagająca czasu. Dobrym sposobem jest dodanie miodu do odżywki, pozbawionej olejów i silikonów. Mieszankę należy nałożyć na świeżo umyte włosy i zmyć obficie wodą po kilku godzinach. W celu uzyskania lepszych efektów zaleca się nakładać ją na noc. Żeby zintensyfikować działanie można użyć do tego celu również czepka fryzjerskiego.

Naturalny szampon rumiankowy

Skutecznym sposobem na domowe rozjaśnienie brązowych włosów jest naturalny szampon rumiankowy do codziennego stosowania. Można go kupić w sklepie z naturalnymi kosmetykami lub zrobić samodzielnie. Na ok. 100 ml szamponu potrzeba: sześć torebek herbaty rumiankowej (lub 6 łyżek) oraz cztery łyżki płatków mydlanych. Opcjonalnie można dodać pół łyżki gliceryny, która ma właściwości nawilżające.

