Lawina gorzkich komentarzy zalała Beatę Kozidrak pod najnowszym nagraniem. Niektórzy odbiorcy nie zostawili na niej suchej nitki. Nie mieści się w głowie.

Fani z niepokojem patrzą na twarz Beaty Kozidrak

Jedną z czołowych polskich wokalistek bez dwóch zdań od lat jest Beata Kozidrak. Chociaż ma na swoim koncie niemały skandal, bo jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, wciąż cieszy się sporym uznaniem w oczach Polaków. Popularność pozwala jej regularnie koncertować i chwytać się nowych projektów.

Tym razem wygląda na to, że artystka miała okazję współpracować z Krzysztofem Ibiszem. Co prawda nie poznaliśmy jeszcze szczegółów, ale prezenter już zdążył pochwalić się zakulisowym nagraniem w sieci. W przerwie od nagrań on i Beata Kozidrak postanowili nagrać, jak próbują odgadnąć znaczenie słów nominowanych do plebiscytu młodzieżowego słowa roku. Chociaż filmik mógłby dostarczyć internautom sporo rozrywki, ci skupili się na czymś zupełnie innym.

Beata Kozidrak EOS

Nagle post zaczęła zalewać fala negatywnych komentarzy pod adresem wokalistki. Fani zaczęli zwracać uwagę na jej twarz, wytykając, że wygląda jakoś dziwnie. Inni uznali natomiast, że stylizacja, jaką miała na sobie, niekorzystnie wpłynęła na wygląd jej figury.

Rany, Kozidrak strasznie wygląda. Ten strój tylko jej zaszkodził

Zawsze skupiam się na tej przesuniętej peruce, ubiór też przytłaczający. Taki głos, taka legenda, trochę smutno

Co jej się stało z twarzą?

Kozidrak okropnie wygląda, krótki kadłubek, brzydkie ubranie i ona jakaś kwadratowa i ta koszmarna peruka. Czy ona nie ma lustra w domu koszmar?

Na szczęście pojawiło się też wiele pozytywnych komentarzy, w których internauci wyrazili zupełnie inne zdanie na temat Beaty Kozidrak.

Beata piękna kobieta, ale troszkę ''opakowana'' tym strojem. Mimo wszystko, świetna jak zawsze

Hahaha Pani Beata, widzę, że ma podobny talent, jak Joasia Kołaczkowska. Stand up pani Beatki byłby marzeniem

Cudowni

Moi ulubieńcy! Kocham Panią Beatkę, bardzo