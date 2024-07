W miniony poniedziałek odbyła się uroczysta gala "Orły 2012" podczas której wręczano najważniejsze polskie nagrody filmowe. W Teatrze Narodowym pojawiły się największe gwiazdy ze świata show biznesu. Na czerwonym dywanie nie mogło zabraknąć również Ilony Łepkowskiej. Scenarzystka zjawiła się w towarzystwie swojej córki, Weroniki Wojnach.

Reklama

Wszystko wskazuje na to, że Ilona Łepkowska próbuje wprowadzić swoją pociechę na salony. Niestety, Weronika Wojnach nas nie zachwyciła. A konkretnie stylizacja na jaką się zdecydowała. Krótkie szorty, bluzka z kokardą i rajstopy z wzorem do połowy uda pasują na imprezę w klubie nocnym a nie na galę w Teatrze Narodowym. Córka Łepkowskiej najwyraźniej nie przejęła się rangą wydarzenia na jakim się znalazła, przez co zaliczyła spektakularną wpadkę.

Reklama