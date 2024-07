Hydrolaty (wody kwiatowe, wody roślinne) to płyny o delikatnym zapachu, które pozyskuje się poprzez oddzielenie za pomocą pary wodnej olejku eterycznego od wody destylowanej.

Naturalne i zarazem najpopularniejsze hydrolaty otrzymuje się z takich roślin, jak: pomarańcza, rumianek, róża damasceńska, nieśmiertelnik, kocanka włoska, czystek, opuncja figowa, lawenda, zielona herbata. Sztuczne hydrolaty to inaczej wody toaletowe, które w składzie mają alkohol i inne dodatki, np. konserwanty – te nie nadają się do pielęgnacji cery.

Hydrolaty naturalne – opis wód kwiatowych

Hydrolaty zastępują tonik do twarzy – nawilżają i odżywiają cerę, zmniejszają zaczerwienienia, likwidują obrzęki. Dzięki naturalnym składnikom nie podrażniają cery, mają działanie bakterio- i grzybobójcze. Hydrolaty mają pH między 3 a 7 (odczyn 5,5 uznawany jest za idealny w kosmetykach do twarzy). Wody kwiatowe warto stosować, by skóra była napięta i zdrowo wyglądała. Hydrolaty to naturalne przeciwutleniacze.

Hydrolaty naturalne – różne rodzaje i funkcje wód roślinnych

Wody kwiatowe mają na tyle różnorodne działanie, że można je wykorzystywać do każdego typu cery. Aby zintensyfikować działanie wód roślinnych, warto wybierać hydrolat, dopasowując go do potrzeb konkretnego typu skóry. Na przykład do cery naczynkowej dobrze jest wykorzystać hydrolat z kocanki włoskiej, który obkurcza ściany naczyń krwionośnych, zmniejszając ich widoczność. W przypadku cery dojrzałej ze skłonnością do zmarszczek warto zdecydować się na hydrolat z róży damasceńskiej – poprawia koloryt i działa przeciwzmarszczkowo. Z kolei na worki pod oczami pomoże hydrolat z czystka.

Wody roślinne można wykorzystywać jako bazę do maseczki. Hydrolaty dobrze jest przechowywać w lodówce lub w pojemniku z ciemnego szkła w zaciemnionym miejscu. Cena za 100 ml hydrolatu wynosi średnio 30 złotych.