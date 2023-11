Pielęgnacja cery, aby stała się porcelanowa, opiera się, przede wszystkim na unikaniu słońca i stosowaniu kremów ochronnych. Jasny odcień skóry podkreśli dobrze dobrany podkład, nałożony na odpowiednio dobraną bazę, najlepiej wygładzającą. Z kolei róż podkreśli naturalne rumieńce na policzkach.

Cera w kolorze porcelany to trend, który zapoczątkowano w Hollywood. Gwiazdy z czerwonych dywanów, takie jak: Lily Collins (odtwórczyni głównej roli w filmie “Królewna Śnieżka”) czy Kristen Stewart (główna bohaterka “Zmierzchu”) samoopalacze i pudry brązujące zamieniły na jasny podkład i róż do policzków.

Porcelanowa cera - pielęgnacja

Aby uzyskać efekt porcelanowej cery, należy, przede wszystkim, unikać słońca, a gdy nie jest to możliwe - chronić skórę, stosując krem z filtrem, najlepiej SPF 50. Oczyszczanie twarzy i staranny demakijaż to podstawowe czynności, jakie należy wykonywać codziennie. Kolorowe kosmetyki najlepiej prezentują się na cerze zadbanej, czyli odpowiednio odżywionej i nawilżonej, dlatego nie należy zapominać o stosowaniu odpowiednich preparatów pielęgnacyjnych dopasowanych indywidualnie do typu cery.

Kosmetyki do makijażu, które pomogą uzyskać efekt porcelanowej cery

Baza pod makijaż, korektor, podkład

Podstawą każdego makijażu jest idealnie dobrany podkład, korektor oraz baza pod makijaż, najlepiej o właściwościach wygładzających. Bazy to kosmetyki, które nawilżają, matują, a jednocześnie przedłużają trwałość make-upu. Nieestetyczne cienie pod oczami oraz wszelkie niedoskonałości skórne ukryje dobry korektor rozjaśniający, z kolei podkład idealnie wyrówna koloryt cery.

Róż do policzków

Nieodłącznym elementem makijażu imitującego efekt porcelanowej cery jest róż do policzków. Kosmetyk powoduje, że skóra wygląda na promienną i zdrową. Do jasnej karnacji najlepiej pasują róże w kolorze świeżej brzoskwini oraz jasnego różu.

Pomadka do ust

Delikatną, alabastrową cerę przepięknie podkreśli ciemna pomadka do ust, najlepiej w odcieniu krwistej czerwieni bądź eleganckiego burgundu. Panie, które nie czują się dobrze w intensywnych kolorach, mogą sięgnąć po klasyczny błyszczyk do ust, a na łuk kupidyna nałożyć odrobinę rozświetlacza.