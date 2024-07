1 z 6

Ewa Chodakowska wie jak zwrócić na siebie uwagę! Trenerka wybrała się na spacer po Warszawie w bardzo ciekawym zestawieniu! Założyła białą sukienkę z frędzlami, a do niej dobrała sportowe białe buty oraz kurtkę moro! Do tego czarna torebka Chanelka i genialny look gotowy!

Jak wam się podoba takie zestawienie Ewy Chodakowskiej? My jesteśmy na tak! A wy?

