Pożegnaliśmy już astronomiczne lato! Miejsce letnich trendów zajmują więc jesienne. Jednym z najgorętszych z nich jest seksowny golf. Ale w trochę nowym wydaniu! Spójrzcie tylko na gwiazdy. Noszą dopasowane golfy z spódnicami z wysokim stanem. To rozwiązanie zaprezentowała ostatnio dwukrotnie Eva Mendes. Aktorka wybrała bordowy golf i pomarańczową spódnicę, a innym razem - beżowy golf i spódnicę w kwiaty. Z kolei Jessica Mercedes zdecydowała się na golf marki Marc Cain, ale w wersji oversizowej. Zestawiła go z szarym płaszczykiem również z metą Marc Cain i srebrną torebką Chanel. Zdarzają się także propozycje bardziej ekstrawaganckie. Ada Fijał uznała, że srebrny golf H&M to idealny strój na czerwony dywan, choć całość jej stylizacji nie jest zbyt udana…

Naszym zdaniem golf będzie hitem tej jesieni. Dacie się skusić?!

