Kolejna zagraniczna gwiazda w projekcie La Manii. Tym razem jedna z największych piosenkarek pop - Ellie Goulding! Wykonawczyni hitu "Love Me Like You Do" pochwaliła się na Instagramie swoją nową stylizacją. Gwiazda wybrała granatową, prześwitującą koszulę marki Joanny Przetakiewicz, która pochwaliła się tym sukcesem na Instagramie.

Reklama

Ellie Goulding w kreacji La Mania na Instagramie

Coraz więcej światowych gwiazd wybiera kreacje z domu modu La Mania. Niedawno wśród nich znalazła się znana w całej Europie Ella Eyre. Wcześniej - m.in. księżna Beatrice. Joanna Przetakiewicz do tej listy może dopisać teraz popularną Ellie Goulding. Artystka w prześwitującej koszuli La Manii wyglądała bardzo stylowo i seksownie. Czy to początek jej współpracy z polską marką? Oby!

Zobacz: Zagraniczna gwiazda w kreacji La Manii. Sesja trafiła do poczytnego magazynu

Zobacz także

Ellie Goulding w koszuli od La Mania!

Reklama

Joanna Przetakiewicz jest bardzo dumna!