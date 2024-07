Rihanna jest jedną z organizatorek The Diamond Ball, który służy zbieraniu funduszy na charytatywną fundację Clary Lionel. W tym roku na imprezie w Los Angeles gwiazda pojawiła się w niezwykłej sukni i pelerynie z jedwabnej satyny w kolorze szampana domu mody Dior. Jedni byli nią zachwyceni. Mówili, że była to kreacja godna królowej. Inni krytykowali wybór Rihanny i porównywali suknię do bombonierki przykrytej zbyt wieloma warstwami celofanu. Zwracano też uwagę, że tylko cudem biust piosenkarki utrzymał się w zdecydowanie za małym staniku… Mało kto jednak zauważył, że model ten jest dokładnym powtórzeniem sukni, którą sam Christian Dior zaprezentował w… latach 50. Wtedy nie wywołała żadnej krytyki.

A wy jak oceniacie tę stylizację Rihanny? Suknia Diora? Hot or not?

Rihanna na imprezie The Diamond Ball.

Piosenkarka wystąpiła w sukni domu mody Dior z kolekcji Couture.

Peleryna z jedwabnej satyny. Pasowała do kreacji?!

Seksowny dekolt... Hot or Not?!

Modelka w sukni zaprojektowanej przez samego Christiana Diora w latach 50.

