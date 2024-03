Właśnie się dowiedzieliśmy, że Akira Toriyama zmarł 1 marca. Przyczyną śmierci artysty był krwiak podtwardówkowy. Przykre informacje przekazało japońskie wydawnictwo Shueisha. Twórca komiksów manga był znany na całym świecie. Jego seria „Dragon Ball” cieszyła się ogromną popularnością także w Polsce. Drugim najsłynniejszym jego dziełem jest „Dr. Slump”. Na podstawie opublikowanego w 1984 roku „Dragon Ball” powstały filmy, gry wideo oraz seriale telewizyjne, które trafiły do ponad 80 krajów.

Reklama

Nie żyje Akira Toriyama. Tworzył przez ponad 45 lat

Akira Toriyama tworzył aż do śmierci. Jak przekazał producent gier wideo Bird Studio w piątek, 8 marca, artysta nie zdążył ukończyć kilku projektów. Był aktywny na rynku wydawniczym przez ponad 45 lat.

Pozostawił po sobie wiele tytułów mangi i dzieł sztuki. Dzięki wsparciu tak wielu ludzi na całym świecie mógł kontynuować swoją twórczą działalność przez ponad 45 lat. Mamy nadzieję, że unikalny świat stworzony przez Akirę Toriyamę będzie jeszcze długo kochany przez wszystkich – czytamy w serwisie X.

W 1986 roku widzowie mogli obejrzeć serial „Dragon Ball”. Seria przygód Son Goku cieszyła się dużą popularnością także wśród młodzieży w Polsce. Akira chciał, by nabożeństwo pogrzebowe odbyło się jedynie w gronie rodziny i bliskich krewnych. Prosił też, by nie przyjmować kwiatów ani prezentów. Życzył sobie, by członkowie rodziny nie udzielali wywiadów prasie.

Akira Toriyama STR/AFP/East News

Drodzy Przyjaciele i Partnerzy, z głębokim smutkiem informujemy, że twórca mangi Akira Toriyama zmarł 1 marca z powodu ostrego krwiaka podtwardówkowego. Miał 68 lat – przekazało wydawnictwo.

Wciąż nie wiadomo, kiedy i gdzie dokładnie odbędzie się pogrzeb twórcy. Dzięki serii „Dragon Ball” Akira Toriyama stał się jednym z najpopularniejszych rysowników komiksowych na świecie. Przypominamy, że tego samego dnia zmarła Iris Apfel – projektantka wnętrz i ikona stylu.

Reklama

Zobacz także: Nie żyje Richard Lewis. Amerykański gwiazdor dopiero zagrał w serialu

Zobacz także