Ostatnio Anna Wendzikowska wszędzie nosi pewien naszyjnik - uroczego misia na długim łańcuszku. Ma go nawet w dwóch wersjach kolorystycznych - złotej i srebrnej! Wisiorek pochodzi z kolekcji marki Tous, a jego cena jest dość wysoka - model ze złota kosztuje aż 1239 zł! Fankami naszyjników z misiem stały się także inne polskie gwiazdy Edyta Górniak, Magda Gessler i Agnieszka Kaczorowska również noszą tę modną biżuterię.

Jak Ania nosi swoją ulubioną błystkotkę? Na co dzień zakłada go do klasycznego, jesiennego zestawu: koszula + sweter, zaś na wieczornych imprezach zestawia go z luksusowymi kreacjami od polskich projektantów. Wendzikowska bardzo polubiła motyw misia, bo dostrzegliśmy u niej więcej biżuterii Tous - bransoletki, pierścionki, a nawet kolczyki.

A jak wam podoba się ten naszyjnik? Sprawiłybyście sobie taki prezent? ;)

Bitwa na nogi na pokazie Jemioła! Kto ją wygrał: Paulina Sykut, Anna Wendzikowska, Klaudia Halejcio?

Złoty naszyjnik Tous, 1239 zł