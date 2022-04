Anna Wendzikowska pod studiem "Dzień Dobry TVN" z torebką za ponad 20 tysięcy! 

Paparazzi przyłapali Annę Wendzikowską na beztroskim spacerze z córką. Gwiazda TVN na wypad do cukierni ze swoją pociechą wybrała wiosenną sukienkę, którą zestawiła z wełnianym płaszczem i szpilkami, do których pomimo mrozu nie założyła rajstop. Największą uwagę zwraca jednak jej torebka za ponad 20 tys. złotych! W popularnej sieciówce znalazłyśmy podobną za mniej niż 120 złotych. Anna Wendzikowska z torebką za ponad 20 tys. złotych Anna Wendzikowska niezaprzeczalnie uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych polskich dziennikarek. Gwiazda "Dzień Dobry TVN" zarówno na ekranie, czerwonym dywanie, jak i na co dzień, zawsze prezentuje się nienagannie, łącząc klasyczną elegancję z najnowszymi trendami. Prezenterka znana jest również ze śmiałego podkreślania walorów swojej figury, jednak nikt się nie spodziewał, że pomimo mrozu pokusi się na spacer z córką ubrana w krótką sukienkę z głębokim dekoltem, do której nie założyła rajstop. Większość z nas tęskni za ciepłymi promieniami słońca, jednak w ostatnim czasie pogoda wyjątkowo nas nie rozpieszcza. Anna Wendzikowska jednak za nic ma szarugę i chłód, więc na spacer do cukierni ze swoją ukochaną córeczką założyła fenomenalną wiosenną sukienkę. Kreację własnego projektu zestawiła z ciepłym, niebieskim wełnianym płaszczem, a całość stylizacji dopełniły klasyczne czerwone szpilki. My jednak zwróciliśmy szczególną uwagę na torebkę dziennikarki. Gwiazda "Dzień Dobry TVN" postawiła na modny wśród celebrytek model Boy od Chanel za ponad 20 tys. złotych. Za modną pikowaną torebkę Boy od Chanel z dużym złotym logo i złotym łańcuszkiem zapłacimy aż 5 300 dolarów, czyli ok. 20 318 złotych . Ten legendarny wzór,...