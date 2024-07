Często właścicielki bujnych loków marzą o tym, żeby mieć proste włosy. Najprostszym sposobem jest użycie prostownicy, ale ta przesusza włosy i w konsekwencji je niszczy. Istnieją jednak domowe sposoby na proste włosy, które nie obciążają ich, a czasami mogą nawet dodatkowo pielęgnować.

Domowe sposoby prostowania włosów

Można uzyskać proste włosy bez prostownicy, w naturalny sposób, choć efekt nigdy nie będzie taki, jak przy użyciu kosmetyków do stylizacji i właśnie prostownicy. Jeśli jednak nie masz mocno kręconych włosów, tylko problem z falami, powinnaś być zadowolona z efektów, jakie dają poniższe sposoby.

1. Gorące olejki do prostowania włosów. Regularne olejowanie włosów to jeden z najskuteczniejszych i najprostszych sposobów na gładkie i nawilżone włosy. Użycie podgrzanych olejków dodatkowo wygładzi fale i wyprostuje skręty. Do olejowania na gorąco najlepiej nadają się olejki kokosowy, migdałowy, sezamowy oraz oliwa z oliwek.

Sposób wykonania: Podgrzej olejek w mikrofalówce lub kąpieli wodnej. Na krótkie włosy powinna wystarczyć łyżka, ale im dłuższe, tym więcej olejku będziesz potrzebować. Nakładaj go małymi porcjami na włosy, masując przy tym skórę głowy. Poświęć na to kwadrans. Następnie rozczesz włosy, rozprowadzając olej na całej ich długości, po czym zawiń je w gorący ręcznik. Pozostaw na pół godziny. Po tym czasie umyj włosy łagodnym szamponem, rozczesz delikatnie jeszcze mokre włosy i pozwól im wyschnąć.

2. Mleko kokosowe. Mleczko kokosowe nie tylko wygładza, ale także wzmacnia i nawilża włosy, nadając im jednocześnie blask.

Sposób wykonania: Zmiksuj pół szklanki świeżego mleka kokosowego i sok z jednej cytryny. Wstaw do lodówki dopóki na wierzchu nie pojawi się warstwa kremu. Zbierz go i masuj nim włosy i skórę głowy, pozostaw na 20 minut. Po tym czasie załóż na głowę czepek lub choćby woreczek foliowy, a wokół owiń ręcznik. Pozostaw na pół godziny i zmyj łagodnym szamponem. Rozczesz delikatnie jeszcze wilgotne włosy.

3. Ocet jabłkowy. Jest nie tylko świetnym domowym sposobem na proste włosy, dodatkowo przywraca skórze głowy naturalne pH i wspomaga porost włosów.

Sposób przygotowania: Wymieszaj dwie łyżki octu jabłkowego ze szklanką wody. Użyj jako płukanki, polewając włosy bezpośrednio po ich umyciu. Nie spłukuj i pozwól włosom wyschnąć. Nie martw się – nieprzyjemny zapach wywietrzeje.

4. Seler. Ma zastosowanie nie tylko w kuchni, ale i w zabiegach kosmetycznych.

Sposób przygotowania: Zblenduj kilka łodyg selera naciowego w kilku łyżkach zimnej wody. Jeśli masz dobrą sokowirówkę, możesz zrobić w niej skoncentrowany sok. Przecedź sok i odstaw na noc do lodówki. Następnego dnia wmasuj miksturę we włosy na całej ich długości. Pozostaw na kwadrans, następnie umyj włosy łagodnym szamponem.

5. Zmieszane mleko i jajka. Taka maseczka sprawi, że włosy nie będą falowały, wygładzi je, a przy okazji odżywi i wzmocni zniszczone kosmyki. Istnieje jeszcze inny wariant tej maseczki – zamiast mleka dodaje się oliwę z oliwek, która również doskonale nawilża.

Sposób przygotowania: wymieszaj dokładnie jedno jajko w szklance mleka. Nałóż na całej długości włosów i pozostaw na pół godziny. Następnie zmyj łagodnym szamponem i nałóż odżywkę. Jeśli wybierasz wariant z oliwą, zmień proporcje – zmieszaj dwa jajka i trzy łyżki oliwy.

Jeśli co jakiś czas prostujesz włosy w wysokiej temperaturze, dzięki tym domowym sposobom dodatkowo je wzmocnisz i odżywisz. Włosy zniszczone prostowaniem potrzebują dodatkowej pielęgnacji i będą im służyć wszelkie zabiegi regenerujące – odżywki, maski, płukanki i olejowanie.

Czy można na stałe wyprostować włosy?

Niestety nie ma sposobów, by włosy były proste na stałe. Jedyny zabieg, który na dłuższy czas pozwoli się nacieszyć idealnie prostymi włosami, to keratynowe prostowanie, zwane też brazylijskim prostowaniem włosów. Polega na wprasowaniu we włosy preparatu keratynowego, który jednocześnie regeneruje zniszczone włosy. Efekt utrzymuje się od trzech do pięciu miesięcy.