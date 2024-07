Jajko na włosy działa jak balsam na skórę. Wnika wewnątrz, odbudowując ich strukturę, nadając im jędrność i jednocześnie dogłębnie nawilżając. Jeżeli chcesz poprawić kondycję swoich włosów, zastosuj maseczkę z jajka.

Reklama

Maseczka z jajkiem

Aby przygotować maseczkę potrzebujesz tylko 2 jajek.

Najpierw rozbij jajka - do jednej miseczki wrzuć białka, do drugiej żółtka. Następnie ubij białko, potem dorzuć do niego żółtko i energicznie mieszaj. Gdy otrzymasz jednolitą konsystencję, rozprowadź równomiernie na głowie maseczkę, nałóż czepek i ręcznik. Czas, po którym powinnaś spłukać jajka z głowy, to maksymalnie 30 minut.

Zobacz także

Maseczkę stosuje się na każdy rodzaj włosów, nie ma żadnych przeciwwskazań do jej stosowania. Szczególnie polecana jest osobom z problemem zniszczonych, pozbawionych blasku włosów.

Maseczka z jajkiem i cytryną

Aby przygotować maseczkę potrzebujesz jednego jajka i 1-2 łyżki soku z cytryny.

Rozbij jajko i wrzuć do miseczki, a następnie wyciśnij sok z cytryny do miseczki (nie potrzebujesz go wiele, czasami wystarczy tylko 1-2 łyżki). Wymieszaj składniki i gotową miksturę rozprowadź na włosach. Pamiętaj o wmasowaniu maseczki w skórę głowy – cytryna zadziała na nią odświeżająco. Po nałożeniu czepka i ręcznika odczekaj 20-30 minut. Pamiętaj, że cytryna może rozjaśnić barwę twoich włosów nawet o jeden ton.

Maseczkę stosuje się szczególnie na włosy przetłuszczające się. Unikaj jej, gdy masz przesuszone końcówki, ponieważ cytryna może je dodatkowo wysuszyć.

Maseczka z jajkiem i oliwą z oliwek

Aby przygotować maseczkę potrzebujesz 2 żółtek i 2 łyżek oliwy z oliwek.

Do żółtek dodaj dwie łyżki oliwy i mieszaj energicznie. Gdy otrzymasz gęstą konsystencje, zaaplikuj ją na włosy, szczególnie na końcówki, jeśli są przesuszone i zniszczone. Oliwa z oliwek prawidłowo je nawilży i odbuduje od środka. Możesz ją zostawić nawet na godzinę na głowie.

Maseczkę stosuje się szczególnie na włosy przesuszone, ponieważ oliwa z oliwek ma właściwości silnie nawilżające. Unikaj jej, gdy masz tendencję do przetłuszczania się, ponieważ oliwa może spotęgować ten problem.

Maseczka z jajkiem, oliwą z oliwek i ogórkiem

Aby przygotować maseczkę potrzebujesz 2 żółtek, 2 łyżek oliwy z oliwek i 2-3 łyżek startego ogórka.

Znów przygotuj miksturę z 2 żółtek i 2 łyżek oliwy z oliwek, tyle że w tym przypadku dodaj jeszcze 2-3 łyżki startego wcześniej na dużych oczkach ogórka. Mieszaj wszystko tak, aby nabrało jednolitej konsystencji i nałóż na włosy. Maseczkę trzymaj pod ręcznikiem około godziny. Ogórek zadziała na twoje włosy odświeżająco i nawilżająco.

Maseczkę stosuje się szczególnie na włosy przesuszone i z tendencją do łamania się, ekstrakt z ogórka prawidłowo je nawilży i zregeneruje.

Pamiętaj, że każdą maseczkę należy zmyć dokładnie letnią wodą. Możesz też użyć szamponu, jeżeli nie czujesz się zbyt świeżo po użyciu jajka, ale pamiętaj że ten kosmetyk może osłabić działanie maseczki na strukturę włosa.