Po sukcesie pierwszej wyprzedaży ubrań Dody (zobacz: Rusza wielka wyprzedaż ubrań Dody! Gdzie i za ile można kupić jej ciuchy?), gwiazda postanowiła powtórzyć akcję. Ubrania i dodatki z szafy Doroty Rabczewskiej można kupić za pośrednictwem serwisu Lamoda.pl. Tym razem piosenkarka zdecydowała się pozbyć rzeczy bardziej wartościowych: jest płaszcz Versace, suknia Dsquared, a nawet futro z norek i lisów za ponad 20 tysięcy złotych! Sądzicie, że znajdą się chętni?

