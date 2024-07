1 z 6

Pierwszy sklep Dior w Polsce otwarty! Gdzie? Butik znajduje się w Warszawie - w luksusowej strefie „The Designer Gallery’’ na pierwszym piętrze Galerii Mokotów. Dla wielbicielek ubrań sygnowanych nazwiskiem Christiana Diora nie mamy dobrych wiadomości - salon w pełni poświęcony jest strefie beauty francuskiego domu mody.

Polecamy: Zajrzyj do nowego, ekskluzywnego butiku Dior w Paryżu! Na jego otwarcie przygotowaną specjalną kolekcję biżuterii

W ofercie znajdziemy słynne zapachy Dior oraz kosmetyki do makijażu, a jego klientki będą mogły liczyć na profesjonalną pomoc ze strony wykwalifikowanych ekspertów. Zobaczcie, co czeka na was w pierwszym polskim butiku Dior!

Zobacz: Elektryzująca Natalie Portman została twarzą nowej kampanii Rouge Dior! Jak sprawdziła się w roli seksownej Paryżanki?