Caroline Derpienski zatęskniła i postanowiła przylecieć do rodzimego kraju. Już w samolocie pojawił się początek kolejnego skandalu, gdy zrobiła zdjęcie podróżującemu obok Piotrowi Rubikowi. Po wylądowaniu modelka postanowiła zadbać o siebie i swój wygląd. Na Instagramie pojawiło się nowe zdjęcie 21-latki, w nowej odsłonie. Bez wątpienia Derpienski jest już w swoim żywiole, a fani nie mają wątpliwości, że wygląda "dolarsowo".

Caroline Derpienski przyjechała do Polski i znów zachwyca

Kontrowersyjna modelka zadomowiła się już w naszym show-biznesie, dlatego chętnie przylatuje z Miami do Polski. Ostatnio Caroline Derpienski zaskoczyła zdjęciem z samolotu u boku Piotra Rubika. Okazało się, że oboje spotkali się na pokładzie polskich linii lotniczych w drodze do rodzimego kraju. W rozmowie z "Pudelkiem" 21-latka nazwała muzyka "gburem" i dodała, że zapewne jest "nastawiany przez zazdrosną żonę". Rubikowie zorganizowali live'a po tym, jak muzyk otrzymał mnóstwo zdjęć i zapytań odnośnie do jego zdjęcia w samolocie, przyznał wówczas, że nigdy nie słyszał o modelce. Teraz Derpienski postanowiła trochę odpocząć od dram i zafundowała sobie nowe doczepiane włosy, które zaprezentowała na swoim Instagramie.

Dolarsowa królowa w dolarsowych włosach To może być tylko @carolinederpienski najbardziej ekskluzywna linia włosów EXTRAVAGANCE za Milion dolars tylko u nas — czytamy na Instagramie.

Nie da się ukryć, że pomimo kontrowersyjnego zachowania Caroline Derpienski ma sporo fanów w Polsce. Internauci chętnie komentują pod zdjęciami modelki, używając jej ulubionej terminologii "dolarsowo".

Pięknie Dolarsowo

Dolarsowego wieczoru, a może nawet i dajmonds

Królowa! Bardzo ładny wynik

Jak na królową przystało, bosko

A wam jak się podoba nowa fryzura Caroline Derpienski? Wolicie naturalne włosy czy może wersje z doczepami?

