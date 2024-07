Jak informuje Joanna Zboch, General Manager Estée Lauder Polska: butik Jo Malone London powstaje w ramach rozwoju marki w regionie EMEA. To kolejna marka z portfolio Estée Lauder Companies, która poszerza swoje kanały dystrybucji, otwierając punkt zapewniający możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem. Mamy nadzieję, że zainteresowanie otwarciem butiku przerodzi się w długotrwałą relację z naszymi konsumentami.

Reklama

Jo Malone London i pierwszy wolnostojący butik w Polsce

Zapachy tworzą, a także towarzyszą naszym wspomnieniom. Jo Malone London słynie z tworzenia ponadczasowych, eleganckich zapachów i promuje ideę świata, w którym rozpieszczane są wszystkie zmysły. Tym sposobem najważniejsze wspomnienia, które najsilniej zapisują się w naszej pamięci, mogą nosić nuty Jo Malone London.

Zapachy brytyjskiej marki powstają po to aby nasz klient mógł je odkrywać. Są komponowane z dbałością o szczegóły, aby można było je nosić indywidualnie lub łączyć, chcąc uzyskać bardziej spersonalizowane perfumy. Każdy z nich jest opracowywany we współpracy z wybranymi przez markę, cieszącymi się najwyższym uznaniem na świecie, mistrzami perfumiarstwa i przy wykorzystaniu najwyższej jakości składników. W ramach kolekcji oferowane są zapachy Cologne, produkty do kąpieli i dodatki do domu, a także sezonowe zapachy oraz edycje limitowane.

Mat. promocyjne

Zobacz także: Dziewczyna Żabsona w kampanii polskiej marki Jenny Fairy od CCC

Zapewniana przez markę wyjątkowa obsługa odzwierciedla jej podejście do nowoczesnego luksusu. Styliści marki służą pomocą oraz ekspercką wiedzą, zarówno podczas komponowania przez klientów swojego nowego podpisu zapachowego, czy też w trakcie dobierania idealnego prezentu. Jo Malone London uosabia ducha szczodrości, każdy prezent pakowany jest do kultowego pudełka marki w kremowym kolorze z czarnymi elementami wykończenia. W sklepie dostępne są również różnorodne opcje personalizacji, które sprawią, że każdy produkt jest jeszcze bardziej wyjątkowy i nabiera szczególnego znaczenia.

Zobacz także

- Naszą ambicją jest ożywienie historii Jo Malone London w Polsce – inspiracji stojących za tworzonymi zapachami czy sztuką obdarowywania bliskich. Przybliżenie tej historii osiągniemy poprzez szersze zaprezentowanie konsumentowi dodatkowych kategorii produktowych poza perfumami oraz unikalnych

dla Jo Malone London serwisów, które odzwierciedlają indywidualne podejście marki do każdego konsumenta i oferowanie mu nowoczesnego luksusu - mówi Dorota Śliwowska-Zackiewicz, Brand Manager

Fragrance & Hair Estée Lauder Polska.

Mat. promocyjne

Zobacz także: Sztuka serwowania – najnowsze trendy w food platingu od topowych Chefów Restaurant Weeka

Reklama

Sercem Jo Malone London jest kamienica z epoki gregoriańskiej w londyńskiej dzielnicy Marylebone, a ogólnoświatowa sieć butików marki nawiązuje projektem wnętrza do wyglądu siedziby głównej.

Współczesne wnętrza zdobią klasyczne detale, które stanowią inspirację dla snucia zapachowych opowieści. Charakterystycznych elementów wystroju nie zabraknie również w warszawskim butiku.

- Cieszymy się, że pierwszy monobrandowy butik Jo Malone London w Polsce otwiera się właśnie w Westfield Mokotów. To kolejny dowód dla klientów, że centra handlowe Westfield stanowią gwarancję jakości i przyciągają najlepsze światowe marki, które otwierają w nich swoje flagowe salony. Wyjątkowe doświadczenia zakupowe oferowane przez Jo Malone London doskonale wpisują się w DNA centrum handlowego Westfield Mokotów, dla którego od zawsze dbałość o klientów i ich wrażenia w trakcie zakupów były jednymi z najważniejszych celów - informuje Dyrektor Centrum Handlowego Westfield.