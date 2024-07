Dawid Podsiadło ma nową fryzurę! Młody muzyk nie przestaje nas zaskakiwać :-). Najpierw przed promocją nowej płyty zmienił nieco swój wizerunek i zapuścił wąsy, a teraz zdecydował się jeszcze ściąć swoje urocze loczki! To był jego znak rozpoznawczy, ale muzyk najwyraźniej dojrzał już do nowej, bardziej poważnej fryzury.

Dawid Podsiadło promuje drugą płytę!

Nowy look Dawid zaprezentował w Empiku, gdzie podpisywał swoją drugą płytę "Annoyance and Disappointment", na której znalazł się jego przebój "W dobrą stronę". Album osiągnął już status platynowej płyty, co jest w Polsce wielkim sukcesem. Dawid Podsiadło chętnie pozował do zdjęć prezentując swoją nową fryzurę. My zdecydowanie wolimy go w wersji z lokami, ale za to cieszymy się z innej zmiany - Dawid nie ma już wąsów. W tej kwestii zdecydowanie zgadzamy się z Kubą Wojewódzkim, którym w jednym z odcinków swojego programu, powiedział Dawidowi, że z wąsami wygląda, jak gwiazdor filmów porno. Dobrze, że już się ich pozbył. Zobaczcie, jak Dawid wygląda w nowej fryzurze! Podoba się Wam?

ZOBACZ: Podsiadło gwiazdą roastu Wojewódzkiego! Fani: "Generalnie pozamiatałeś. Dawid Król". WIDEO

Dawid Podsiadło ma nową fryzurę:

Muzyk podczas spotkania z fanami:

Dawid promuje teraz nową płytę:

