Dawid Podsiadło zabłysnął w roast Kuby Wojewódzkiego. Wokalista zaskoczył widzów swoją naturalnością, swobodą i... powalającymi tekstami. Podczas wczorajszego show, nie brakowało ostrych, niewybrednych żartów na granicy dobrego smaku. Padały aluzje seksualne, ostre żarty i insynuacje, które nie miały prawa paść gdzie indziej, niż w studiu Kuby Wojewódzkiego. Dawid Podsiadło, choć z pozoru skromny i niepozorny, zyskał sympatię widzów. Jego żarty? Zaskakująco dobre, a przede wszystkim... kulturalne.

Jego lekki styl zdecydowanie odbiegał od mocnych słów innych uczestników show. Nie zabrakło w nim jednak odrobiny ironii.

Nie mogę przyjść na te wesele (do Kuby), na które mnie pan zaprosił. Będę grał… w Playstation jedynkę. Pan kocha te samochody, te auta. Pan nawet jest teraz na aucie. My mamy wiele wspólnego, obaj jesteśmy przed 60. Pan jest dopiero, albo aż królem TVN. Ale to nie koniec kariery. Jest jeszcze pan Miszczak (dyrektor programowy stacji). Ale w tym momencie tej drogi, to pan jest taki wice-Miszczak.