Styling to podnoszenie włosów u nasady, jest rodzajem trwałej ondulacji. Dodatkowo nadaje skrętu fryzurze. Jak wygląda zabieg i jakich efektów możemy się po nim spodziewać?

Jak wyglądają włosy po stylingu?

Styling to przekształcenie włosa na całej jego długości. Włosy proste po zabiegu stają się falowane, kiedy wysychają same lub lekko kręcone, jeśli wysuszy się je suszarką.

Zabieg wykonuje się podobnie do trwałej ondulacji, ale w tym przypadku używane są grube wałki. Utrzymuje się je na włosach ok. 15-20 minut. Rezultat widoczny jest zazwyczaj przez dwa do czterech miesięcy.

Osobie po zabiegu wydaje się, że włosów na jej głowie jest o wiele więcej. Dzięki zabiegowi fryzura wydaje się obszerniejsza i zyskuje na objętości. Ponadto dobrze się rozczesuje. Specjaliści uważają, że styling powinny stosować panie o włosach cienkich i przetłuszczających się. Styling jest dużo mniej szkodliwy dla włosów niż trwała.

Ile kosztuje zabieg stylingu?

Ceny zaczynają się od 60-70 zł. W salonach fryzjerskich ceny stylingu wynoszą średnio około 100 zł. Zabieg trwa około 1,5 godziny.

Jak przebiega zabieg stylingu?

Przed stylingiem fryzjer obcina końcówki włosów, które nie mogą być dłuższe niż 20 cm. Jeśli włosy są dłuższe to większe jest ich obciążenie i trudniej się kręcą. Im bardziej są skręcone tym większa będzie ich puszystość.

Styling włosów krok po kroku

Na początku fryzjer nawija włosy na wałki, a końcówki włosa zabezpiecza kawałkami papieru. Nawinięte włosy nawilża specjalnym płynem stosowanym do stylingu. Po chwili spłukuje nawilżacz i na włosy nakłada substancje odżywcze. Powodują one lepsze wchłanianie związków we włosy. Następnie stylista utrwala fryzurę końcówką płynu do stylingu i odbudowy włosa, a na sam koniec zabiegu nakłada we włosy odżywkę.

Zabieg polecany jest szczególnie latem, kiedy często się kąpiemy. Włosy po wyjściu z wody są faliste i wyglądają naturalnie. Po zabiegu nie wolno farbować włosów przez tydzień.