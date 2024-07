Czerwone paznokcie ze wzorkami to alternatywa dla klasycznego, jednolitego manicure. Czerwień w połączeniu z bielą i złotem nadaje elegancki i bardzo szykowny wygląd dłoniom.

Krok 1 – Przygotowanie paznokci

Przed wykonaniem czerwonego manicure odpowiednio przygotowujemy paznokcie – piłujemy je na równo papierowym pilniczkiem, drewnianym patyczkiem odsuwamy delikatnie skórki, odtłuszczamy płytkę wacikiem zwilżonym w zmywaczu i nakładamy bazę. Dzięki bazie płytka paznokcia nie odbarwi się pod wpływem lakieru.

Krok 2 – Nałożenie lakieru

Kolejnym krokiem jest pomalowanie paznokci u kciuków, palców wskazujących i małych palców na czerwono. Paznokcie u palców – serdecznego i środkowego malujemy na biało.

Krok 3 – Złote paseczki

Za malowanie paseczków zabieramy się w chwili, gdy lakier całkowicie wyschnie. Najbardziej precyzyjne wzorki wykonamy cienkim pędzelkiem z miękkim włosiem. Na paznokciach umalowanych na biało malujemy w poprzek cienkie złote paseczki (liczba zależna od długości paznokcia) w odległości ok. 3 mm. Paseczki możemy też wykonać w inny sposób – przyklejając do paznokcia wąskie paseczki wycięte ze złotej samoprzylepnej taśmy kosmetycznej, dostępnej w sklepach internetowych w cenie ok. 2-3 zł.

Rada: Jeżeli mamy problem z umalowaniem paznokci dłonią, która jest mniej sprawna (osoby praworęczne – dłoń lewa, osoby leworęczne – dłoń prawa), możemy ułatwić sobie wykonanie wzorków. Unieruchamiamy wówczas dłoń, która trzyma pędzelek z lakierem, a poruszamy tą bardziej sprawną dłonią, na której mają być namalowane paseczki.

Krok 4 – Utwardzenie manicure

Aby czerwony manicure był trwały i nie odpryskiwał, na paznokcie nakładamy bezbarwny utwardzacz.

