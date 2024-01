W nocy z 7 na 8 stycznia odbyła się 81. gala rozdania Złotych Globów 2024, która jest przedsmakiem tego, co czeka nas w marcu, czyli przyznania Oscarów. Statuetki trafiły do takich gwiazd jak Cillian Murphy i Christophera Nolana za film „Oppenheimer”. Wyróżnienia doczekała się także Emma Stone grająca główną rolę w „Biednych istotach” Yorgosa Lanthimosa. Wielki moment przeżył też Kieran Culkin, brat słynnego Macaulaya Culkina („Kevin sam w domu”), który odebrał nagrodę. Ze sceny padł nieco kontrowersyjny żart w kierunku innego aktora, ulubieńca widzów.

Kieran Culkin na granicy skandalu podczas Złotych Globów

W latach 90. można było się spodziewać, że gwiazda świątecznego hitu „Kevin sam w domu”, czyli Macaulay Culkin podbije branżę filmową. Już od dłuższego czasu jednak zdecydowanie częściej mówi się o jego młodszym o dwa lata bracie. Kariera Kierana Culkina wystrzeliła, gdy ten zagrał w bijącym rekordy popularności serialu „Sukcesja”.

Kieran Culkin ROBYN BECK/AFP/East News

Do Złotego Globu w kategorii Najlepszy aktor w serialu dramatycznym nominowano Dominica Westa za „The Crown”, Gary’ego Oldmana za „Kulawe konie”, Jeremy’ego Stronga oraz Briana Coxa za „Sukcesję”, a także Pedro Pascala za „The Last of Us”. Kieran Culkin pokonał wszystkich i zgarnął nagrodę. Pozwolił sobie na ostry żart pod adresem Pascala.

Kieran Culkin Sonja Flemming/Associated Press/East News

Byłem nominowany do Złotego Globu (przyp. red. – za film «Ucieczka od życia») jakieś dwadzieścia lat temu i kiedy ten moment minął, pamiętam, że myślałem: już nigdy tu nie wrócę. I w porządku, nieważne, ale dzięki «Sukcesji» byłem tu kilka razy. To miłe, ale w pewnym sensie zaakceptowałem, że nigdy nie będę na tej scenie. To miły moment. Wypchaj się, Pedro! Przepraszam. To jest moje – powiedział Culkin, trzymając statuetkę.

Pedro Pascal najpierw zaczął się śmiać, później udawał przed kamerami, że płacze. Oczywiście nie ma mowy o żadnym konflikcie między tymi panami. Culkin jednak trochę zaryzykował, żartując z Pascala, który obecnie jest jedną z najpopularniejszych gwiazd branży filmowej.

Pedro Pascal Jordan Strauss/Invision/East News

Później Kieran Culkin podziękował za wsparcie trzem kobietom: swojej agentce, żonie oraz mamie. Powiedział też kilka miłych słów pod adresem ekipy z serialu „Sukcesja”.

Naprawdę szybko chcę podziękować wszystkim w «Sukcesji», Jessemu (przyp. red. – Armstrongowi, twórcy serialu), scenarzystom, niesamowitej obsadzie – wszystkim, którzy w to wierzyli, to było bardzo fajne. Ta nagroda nie jest moja, tylko zespołu. Podsumowując, chcę bardzo szybko podziękować trzem niesamowitym kobietom w moim życiu. Mojej agentce Emily Gerson-Saines, bez której nie miałbym kariery, mojej żonie Jazz za znoszenie tego i wszystkiego, co się z tym wiąże, i mojej wspaniałej mamie. Mamo, bardzo dziękuję za wszystko, co dla nas zrobiłaś, jesteś niesamowitą kobietą – powiedział.

Pedro Pascal MICHAEL TRAN/AFP/East News