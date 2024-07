1 z 8

Chanel przyzwyczaiło nas swoimi pokazami do dalekich podróży w egzotyczne strony. Jednak tym razem Karl Lagerfeld zabrał nas nieco bliżej domu i swój pokaz kolekcji cruise 17 przeniósł nie do Seulu, Hawany, Dubaju czy Bombaju, a do starożytnej Grecji. Przygotujcie się na powrót wspomnień z dziecięcych wypadów do muzeum.

Lagerfeld przemienił paryski Grand Palais – w którym odbywają się pokazy wszystkich głównych kolekcji domu mody – w świątynię Posejdona na Sunionie, a sam pokaz ochrzścił „La Modernité de l’Antiquité", czyli „współczesność antyku". Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć tę zachwycającą kolekcję.

