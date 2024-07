Chabrowe odcienie zimnego niebieskiego dobrze współgrają ze srebrem. Doskonale dopasowują się do innych kolorów, uszlachetniając niejedną dzienną lub wieczorową stylizację. Stylizacje w kolorze chabrowym pasują kobietom o typie urody „wiosna”.

Reklama

Jaki kolor najbardziej podkreśla chabrowy

Chabrowy to jeden z najcieplejszych odcieni niebieskiego, doskonale więc uzupełnia go srebro, zarówno na ubraniach, jak i w drugoplanowej roli dodatków czy biżuterii - diamentów, cyrkonii, kryształków. Dobrze dopasowuje się do innych kolorów, uszlachetnia stylizacje wieczorowe i casualowe. Bezbłędnym połączeniem będzie zestawienie go z odcieniami zieleni bądź fioletu i dodanie plamy bieli w postaci najmodniejszych sezonowych akcesoriów. Można eksperymentować z niektórymi odcieniami czerwieni czy szarością. Najbezpieczniej komponować zestawienie ubrań, bazując na maksymalnie 3 kolorach i to niezbyt intensywnych czy w oczywisty sposób gryzących się. Główne części garderoby powinny być w bezpiecznych, podstawowych kolorach z dodatkiem maksymalnie 2 kolorowych elementów drobniejszych, bluzki i torebki czy apaszki i butów. Do wszystkiego pasują uniwersalne czerń, biel i szarość. Beż dobrze ożywić chabrowym, jednak dobranie butów i torebki w tym kolorze to już ekstrawagancja. Intensywny kolor sukienki usunie w cień całą resztę, warto więc pozwolić chabrowemu zagrać pierwsze skrzypce i pozostawić tło neutralne, w bezpiecznych kolorach. .

Reklama

Komu najlepiej w kolorze chabrowym

Najłatwiej w doborze kolorystycznym garderoby mają brunetki, którym pasuje dosłownie każdy kolor z palety barw (z wyjątkiem kolorów ziemi). Dotyczy to zarówno ciemnych, stonowanych barw, jak i tych czystych, żywych. Chabrowy najlepszy będzie do podkreślenia ich wyrazistej urody w postaci dodatków. Odcienie błękitu nie przytłoczą delikatnej urody i jasnych włosów blondynek, w przeciwieństwie do ostrych, wyrazistych barw: pomarańczowej, śliwkowej czy morelowej. Kolor chabrowy można skomponować z kontrastującą z włosami i karnacją czernią, odcieniami ziemi, zieleniami, szarym w ciepłej tonacji, pastelami. Paniom rudowłosym dobrze będzie w mocnym odcieniu chabrowego czy dżinsu, granacie, turkusie, morskim. Trzeba unikać zbyt ciemnych, smutnych barw i uważać na łączenie większej liczby intensywnych kolorów w jednym zestawie, aby dobrze współgrało to z włosami. Ten odcień niebieskiego może być ryzykowny, jeśli nie zamaskuje się posiadanych pod oczami cieni. Idealnie nadaje się dla kobiet w typie wiosennym - łatwo opalających się na złoto, o ciepłym, złocistym odcieniu włosów, wyraźnej tęczówce, np. niebieskiej.