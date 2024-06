Izabela Kuna to 53-letnia aktorka znana z takich produkcji jak "Lejdis", "Znachor", "Lepsza połowa", czy "Listy do M". Często możemy zobaczyć ją na eventach. Tym razem Kuna pojawiła się na imprezie na cześć startu platformy streamingowej "Max" w Polsce.

Izabela Kuna zaszalała z make-upem

Izabela Kuna na ostatni event wybrała się z mężem Markiem Modzielewskim, który jest 51-letnim polskim scenarzystą. Para postawiła na klasyczną czerń. Kuna przyodziała również sportowe buty. Jednak to dodatki w kolorze chabrowym dodały pazura aktorce. Izabela idealnie dopasowała kolor lakieru na paznokciach do koloru pomadki. Wszystko wręcz nieziemsko pasowało do ścianki i tła nowej platformy streamingowej "Max", która ma podobny kolor do make-upu Izabeli Kuny.