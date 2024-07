1 z 10

Gwiazdy w błyszczących stylizacjach

Sylwestrowa stylizacja w stylu gwiazdy? Czemu nie! Gwiazdy kochają błysk, a błysk jest idealny na imprezę. Bez względu na to, czy przed Tobą firmowe christmas party czy szalona sylwestrowa noc, błyszcząca kreacja będzie idealnym wyborem! Postaw na szałowe cekiny w stylu blogerki Jessiki Mercedes lub wybierz subtelnie połyskującą małą czarną inspirowaną stylizacją Agnieszki Woźniak-Starak. Propozycji nie brakuje, bo gwiazdy ostatnio bardzo upodobały sobie połyskujące stroje. To idealna pora roku, by rozbłysnąć jak one!

W poszukiwaniu sylwestrowych inspiracji, koniecznie obejrzyj naszą galerię. A w niej stylizacje: Joanny Horodyńskiej, Edyty Herbuś, Katarzyny Sowińskiej i wielu innych gwiazd.

