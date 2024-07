Jedzenie bananów wskazane jest przy problemach z układem trawiennym. Banany pomagają przy regeneracji organizmu, poprawiają koncentrację i nastrój. Można je też stosować zewnętrznie, na cerę z wypryskami.

Reklama

Najbardziej skuteczne domowe maseczki z dodatkiem bananów zawierają także dodatek żółtka, śmietany, jogurtu, kefiru, oleju z winogron, cytryny, miodu, skrobi czy awokado.

Właściwości bananów

Dobroczynne dla organizmu działanie bananów tłumaczy przede wszystkim:

Zobacz także

1. Zawartość dużej ilości potasu, dotleniającego mózg, regulującego ciśnienie krwi i rytm serca, zmniejszającego ryzyko udaru i miażdżycy (obniża poziom cholesterolu).

2. Zawartość magnezu, wspierającego pracę mózgu, poprawiającego pamięć i koncentrację.

3. Dostarczenie organizmowi energii i zaspokojenie głodu na 2,5 godziny.

4. Zawartość ułatwiającej zasypianie serotoniny, która obniża aktywność nerwową.

5. Łagodzenie układu pokarmowego - niedojrzałe banany leczą biegunki, o brązowej skórce - łagodzą zaparcia. Sok pity jest w wypadku niestrawności.

6. Leczenie zgagi i wrzodów.

7. Ułatwienie odkwaszenia organizmu po jedzeniu jajek, ryb czy mięsa.

8. Wspomaganie regeneracji ciała, wzmocnienie go u osób w ciąży, na kacu, z anemią, rekonwalescentów czy osób niedożywionych.

9. Forma zastrzyku energii dodającego sił po ćwiczeniach.

10. Naukowy dowód, że dziecko spożywające banana dziennie ma o 34% mniejsze szanse na zachorowanie na astmę (zobacz badania).

Ponadto banany stosuje się jako nawóz pod krzewy róż, a skórki pomagają w walce z kurzajkami.

Uwaga na banany

100 gramów banana ma około 90 kalorii, sporo cukru i wysoki indeks glikemiczny, owoce te nie powinny więc występować w diecie diabetyków. Należy pamiętać, żeby nie robić soku z niedojrzałych owoców, gdyż może doprowadzić to do skrętu jelita. Nadmiar zjedzonych bananów może prowadzić do zaparć.

Maseczki z bananów

Banany to baza maseczek do każdego rodzaju cery: przywracają skórze elastyczność, koloryt, gładkość. Najlepsze domowe maseczki nawilżające z dodatkiem tych owoców zrobimy z:

połowy banana, żółtka, łyżeczki skrobi, 2 łyżeczek oliwy. Składniki rozgniatamy i łączymy, nanosimy na twarz na 15 minut i zmywamy ciepłą wodą.

dojrzałego banana, żółtka, łyżeczki śmietany. Po kwadransie również zmywamy wodą.

banana, 2 łyżek śmietany, łyżki miodu. Po 25 minutach delikatnie ścieramy wacikami do demakijażu.

Dla cery trądzikowej najlepsza będzie maseczka ze zmiksowanych banana i połówki awokado z dodatkiem 2 łyżek naturalnego jogurtu i 3 kropli aptecznej witaminy E, nałożona na twarz na kwadrans. Na wypryski pomoże pocieranie ich wewnętrzną stroną skórki i pozostawienie warstewki miąższu przed zmyciem chłodną wodą na kilka minut.

Przy skórze tłustej możemy eksperymentować z dodatkiem oleju z winogron, soku z cytryny, jogurtu, kefiru, miodu, piany z białka jaja czy zawartości kapsułki z witaminą A.

Dobroczynne działanie bananów na włosy możemy wypróbować, miksując banana, po 2 łyżeczki naturalnego jogurtu i oleju kokosowego, kilka kropli miodu i olejku rycynowego i 1/4 łyżeczki lecytyny. Umyte włosy pokrywamy równomiernie miksturą, wcieramy, nakładamy foliowy czepek i okręcamy głowę ręcznikiem na godzinę. Następnie spłukujemy delikatnym szamponem i ciepłą wodą.