Wygląda na to, że dla Julii Wieniawy sylwestrowa noc była pełna szaleństwa. Jedna z największych gwiazd w polskim show-biznesie weszła w nowy rok u boku przyjaciół i swojego ukochanego Nikodema Rozbickiego. Aktorka postanowiła podzielić się z fanami przebiegiem imprezy, a w jej mediach społecznościowych ukazało się nie tylko zdjęcie, na którym trzyma w ustach cygaro, ale również nagranie na którym jest kompletnie pijana! Zobaczcie to zanim zniknie. Zobacz także: Pandemia im nie przeszkodziła! Wieniawa, Socha, Rozenek... W 2020 roku te gwiazdy zarobiły fortunę! Ile? Julia Wieniawa szaleje na sylwestrze. Do sieci trafiło nagarnie, na którym jest pijana! Julia Wieniawa 2020 rok może zaliczyć do naprawdę udanych. Gwiazda nie tylko odnalazła w nim nową miłość, ale również prężnie realizowała się zawodowo, a nawet otworzyła swoje dwie marki! Czy 2021 będzie dla niej równie udany? Nie mamy żadnych wątpliwości, choć póki co jedyne co wiemy, to to, że aktorka wchodzi w niego z odrobinę ciężką głową. Jak się okazuje, Julia Wieniawa dała się porwać sylwestrowej nocy, którą spędziła na domówce w otoczeniu przyjaciół i swojego chłopaka. Na szczęście postanowiła podzielić się z nami tym, co działo się podczas imprezy! Oczywiście by dobrze wejść w nowy rok, Julia Wieniawa zadbała o swoją stylizację. Trzeba przyznać, że w małej czarnej z bufkami i szpilami w grochy prezentowała się naprawdę zjawiskowo. Oczywiście podczas szampańskiej zabawy nie zabrakło wygłupów i czasu na sesję z przyjaciółkami. Gwiazda postanowiła uwiecznić również siebie i Nikodema Rozbickiego a na jej InstaStory pojawił się polaroid, na którym para pozuje w czułych objęciach, a krótki podpis "My love" mówi sam za siebie. Jednak to, co najlepsze...