Asymetryczne spódnice pasują zarówno paniom o krągłych, jak i płaskich pośladkach. Ten model ubrania najlepiej zestawić z jednolitą kolorystycznie bluzką i prostym żakietem. Idealne dodatki do asymetrycznego dołu to ramoneska i buty na obcasie. W codziennej stylizacji warto wykorzystać trampki i kurtkę typu bomber.

Reklama

Najmodniejszy fason asymetrycznej spódnicy ma dłuższy tył z tzw. trenem (dużą ilością zwiewnego, zwykle plisowanego materiału sięgającego do kolan lub do ziemi). W sklepach dostępne są także ołówkowe asymetryczne spódnice szyte na zakładkę (z zachodzącymi na siebie częściami materiału).

Do jakiej figury pasują asymetryczne spódnice?

Asymetryczna spódnica pasuje wielu paniom, niezależnie od typu figury:

W spódnicach o asymetrycznym kroju dobrze będą się prezentowały zarówno kobiety z krągłymi, jak i mniej wydatnymi pośladkami - tylna część ubrania faluje z każdym ruchem i kieruje uwagę na zachowanie materiału, a nie budowę ciała.

Spódnica z dłuższym tyłem pozwoli ukryć niedoskonałości ud.

Panie z masywnymi udami powinny wybrać modele z nieco większą partią materiału z przodu.

Kobiety o chłopięcej figurze będą zadowolone z kroju, który optycznie poszerza biodra i podkreśla talię.

Asymetryczna spódnica idealnie nadaje się na imprezy taneczne oraz spacery przy wietrznej pogodzie. Wspaniale prezentuje się w ruchu, który dodaje jej jeszcze więcej lekkości i zwiewności.

Eleganckie zestawy z asymetryczną spódnicą

Klasyczna marynarka i biały top to idealne zestawienie do pracy. Asymetryczna spódnica doda im charakteru i oryginalności. Do eleganckich stylizacji pasują buty na obcasie. Dzięki nim odkryta łydka wygląda smuklej. Stylizację z geometrycznie wyciętą spódnicą, czarną koszulą i krótkim płaszczem można natomiast połączyć z beżowymi botkami. Masywny zegarek lub ciekawy naszyjnik ożywią zestaw.

Do asymetrycznej spódnicy najlepiej wybierać bluzki o prostym kroju. Dzięki temu stylizacja nie będzie zbyt strojna. Ciekawy dół warto zestawić z bluzką lub marynarką z jednolitego kolorystycznie materiału bez wzorów. Przykładowo: spódnica w kolorze fuksji powinna stanowić zestaw z białą, czarną bądź beżową bluzką bez wzorów. Stonowana góra sprawi, że zestaw będzie elegancki.

Reklama

Zobacz także

Asymetryczna spódnica w codziennych stylizacjach

Asymetryczna ołówkowa spódnica połączona z kurtką typu bomber to ciekawy pomysł na codzienną stylizację. Można do niej założyć botki, sztyblety bądź trampki. Zwiewne spódnice z dłuższym tyłem i trenem warto zestawić z ramoneską. Taki rockowy look można uzupełnić, masywnymi butami na grubej podeszwie. Kobiety, które chcą wyglądać delikatnie w asymetrycznej spódnicy, powinny do niej założyć buty na koturnie lub lekkie sandałki i bluzkę oversize. Idealnym dodatkiem do stylizacji będzie spinka z doczepionym kwiatem, długi naszyjnik lub kolczyki z frędzlami. Luźny zestaw na wyjście z koleżankami można natomiast stworzyć, zakładając asymetryczną spódnicę z dresowego materiału i trampki lub sportowe buty.