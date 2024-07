Apaszkę w wersji eleganckiej nosi się do marynarki, gładkiej bluzki i prostych spodni. Chustkę zawiązuje się pod szyją, na nadgarstku albo przy szlufkach spodni. Latem warto wpinać apaszkę we włosy lub owinąć wokół ronda kapelusza. Chustka dobrze komponuje się z letnią sukienką i trampkami.

Apaszka to kwadratowa lub trójkątna chusta. Najczęściej jest zrobiona z jedwabiu. Apaszkę można zawiązać pod szyją, we włosach oraz na dekolcie.

Apaszka damska sprawdzi się w eleganckich stylizacjach

Apaszka damska skutecznie ożywi elegancką stylizację. Można ją zestawić z:

marynarką lub żakietem w stonowanych kolorach (typu: biel, beż, błękit, pudrowy róż, granat, czerń, brąz, szarości),

prostymi, dopasowanymi jednokolorowymi spodniami – mogą mieć kolor o ton ciemniejszy albo kontrastujący z barwą marynarki,

gładką, jasną bluzką,

mokasynami, balerinami albo butami na obcasach , koturnach,

, koturnach, minimalistyczną torebką, na przykład kopertówką,

delikatną biżuterią z białego złota albo srebra.

Apaszkę można zwinąć w rulon i zawiązać na szyi albo opleść ją wokół nadgarstka. W ten sam sposób chustkę nosi się do garsonek. Jeśli spodnie mają szlufki, można przepleść przez nie zrolowaną apaszkę. Chustka powinna mieć wyrazisty, żywy odcień, na przykład żółty, zielony lub pomarańczowy. Warto również wybrać apaszkę we wzory. Taka stylizacja sprawdzi się do pracy, na spotkanie biznesowe albo na wykwintne przyjęcie.

Zobacz także

Apaszka jedwabna i letnia sukienka, czyli delikatny, dziewczęcy look

Apasza jedwabna doskonale wygląda w zestawie z letnimi, kolorowymi sukienkami w kwiaty i inne wzory. Taka stylizacja dodaje subtelności i świetnie się sprawdzi na spotkania z przyjaciółmi oraz wakacyjne spacery. Do apaszki warto założyć:

bolerko z cienkiej dzianiny lub dżinsową koszulę – na chłodniejsze dni,

wyrazistą biżuterię – najlepsza będzie drewniana, filcowa albo plastikowa w jednolitym, stonowanym kolorze,

trampki, tenisówki albo sandały ,

, damski plecak w kwiaty albo małą torebkę na długim pasku,

duże okulary przeciwsłoneczne,

kapelusz albo czapkę z daszkiem.

Jeśli sukienka jest wzorzysta lub ma krzykliwe kolory, warto użyć apaszki w stonowanych barwach. Chusta sprawi, że stylizacja będzie ciekawsza i stonowana. Apaszkę można zawiązać na kostce nogi. Warto ją również wpleść ją w warkocz, a także opleść nią kok lub rondo kapelusza. Dobrze, jeśli chustka będzie miała podobną tonację kolorystyczną co bolerko, biżuteria, buty, torebka, oprawki okularów oraz lakier na paznokciach.