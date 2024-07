Anne Hathaway pojawiła się na imprezie Fine Art Show w Los Angeles. I wszystkie oczy skierowały się na nią! Powszechną uwagę przykuła bardzo wyraźna ciąża aktorki (ostatnio podziwialiśmy jej brzuszek, kiedy aktorka pokazała swoje zdjęcie w bikini) i sposób, w jaki się ubrała. Anne Hathaway założyła bowiem krótką sukienkę z najnowszej kolekcji Marca Jacobsa. Zdobił ją wzór z małych czarnych kółek, czasem wzbogacony białym elementem. Naszym zdaniem wyglądała zachwycająco!

Reklama

Spójrzcie na buty!

Sukienka była krótka i pięknie eksponowała zgrabne nogi aktorki. Anne Hathaway dodała do niej sandały na wysokim słupku również z logo Marc Jacobs. Nam bardzo podobały się ich wysadzane kryształkami obcasy. Jesteśmy ciekawi, czy wam przypadł do gustu ciążowy look Anne Hathaway? ZAGŁOSUJCIE!

Zobaczcie też: Anne Hathaway i Adam Shulman wzięli sekretny ślub

Zobacz także

Anne Hathaway pojawiła się na imprezie Fine Art Show w Los Angeles.

East News

Sukienka Anne Hathaway pięknie eksponowała jej ciążowy brzuszek.

East News

Sukienka, która założyła Anne Hathaway pochodzi z kolekcji Marca Jacobsa.

East News

Zobaczcie jakie buty założyła Anne Hathaway! Wow!!!

Reklama