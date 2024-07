Anne Hathaway pokazała się w bikini na początku siódmego miesiąca ciąży! Hollywoodzka aktorka spodziewa się pierwszego dziecka i jest z tego powodu bardzo szczęśliwa. Dlatego też zdecydowała się na pokazanie światu tak intymnego zdjęcia.

Ojcem dziecka Anne Hathaway jest Adam Shulman, z którym gwiazda poznała się w 2008 roku, a 4 lata później wzięli sekretny ślub. Z okazji Nowego Roku ulubienica widzów złożyła swoim fanom noworoczne życzenia i podzieliła się radosną fotką. Jej zdjęcie w bikini z dużym ciążowym brzuszkiem robi furorę. A co napisała do fanów?

Podoba Wam się to zdjęcie?

Anne Hathaway w bikini z ciężarnym brzuszkiem

Happy 2016 to my beautiful Instafriends!So, posting a bikini pic is a little out of character for me, but just now...

Posted by Anne Hathaway on 3 stycznia 2016