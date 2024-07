Zjawiskowe stylizacje to niewątpliwie specjalność Anne Hathaway. Aktorka stale wzbudza zachwyt na uroczystych galach i czerwonym dywanie. Preferuje kobiece suknie o długości maxi, które podkreślają atuty jej sylwetki. Do grona jej ulubionych projektantów należą Valentino Garavani, Vivienne Westwood, Isabel Marant i Ralph Lauren. Projekt ostatniego z nich założyła m.in. na event „Elle Women in Hollywood”.

Reklama

Anne Hathaway w cekinowej kreacji autorstwa Ralpha Laurena

Na wydarzenie aktorka przybyła w długiej sukni o prostym kroju wyszywanej cekinami i metalicznymi koralikami. Kreacja miała głębokie wycięcia na plecach oraz była dość obcisła. Model pochodzi z kolekcji na wiosnę 2023.

Zobacz także: "Diabeł ubiera się u Prady" ma już 12 lat! Wpadki, ciekawostki i błędy - tego o kultowym filmie nie wiedziałaś!

Reklama

Look uzupełniała biżuteria wysadzana diamentami marki Bulgari (naszyjnik i pierścionek w kształcie węża) oraz czarne, sandałki na obcasie. Gwiazda postawiła na rozpuszczone, delikatnie pofalowane włosy z rozwichrzoną grzywką oraz mocny makijaż oczu.

VALERIE MACON/AFP/East News