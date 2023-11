1 z 5

Widzowie Polsatu po raz kolejny będą mogli obejrzeć kultowy komediodramat "Diabeł ubiera się u Prady” z 2006 roku w reżyserii Davida Frankela na podstawie powieści Lauren Weisberger pod tym samym tytułem. Dlaczego ten obraz już teraz można uznać za kultowy? To wszystko za sprawą genialnej, zabawnej ale i smutnej historii zagubionej w nowojorskim świecie mody Andrei, która znajduje pracę w prestiżowym magazynie „Runway”. Rządzi nim Miranda Priestley - bezwzględna, wymagająca, profesjonalna i zimna dyktatorka mody, która kiedy nie dostaje kawy na biurko stwierdza, że jej sekretarka nie żyje. Resztę znacie doskonale.

"Diabeł ubiera się u Prady" - wpadki, ciekawostki!

Ale na pewno jest wiele rzeczy, których nie wiecie o tym filmie! Dlatego zebraliśmy wszystkie ciekawostki, wpadki i błędy w naszej galerii! Na początek najważniejsza z nich - czy wiecie, że do roli Mirandy były brane pod uwagę inne aktorki, a nie Meryl Streep? A chodzi o Helen Mirren i Kim Basinger! Co więcej, Meryl na początku też nie była przekonana do wzięcia udziału w tej roli, a chodziło o gażę - według gwiazdy za małą w odniesieniu do jej zaangażowania i pracy na planie. Udało jej się więc wynegocjować... podwójną stawkę!

To nie wszystko! Sprawdźcie więcej ciekawostek i wpadek w filmie "Diabeł ubiera się u Prady". Już dziś o 20:00 w Polsacie!

