Pierwszy poniedziałek maja, jak co roku, stał pod znakiem wielkiej mody. To właśnie wtedy, zgodnie z kilkudziesięcioletnią tradycją, organizowana jest Met Gala, impreza charytatywna połączona ze specjalną wystawą, która będzie dostępna dla zwiedzających jeszcze przez kilka miesięcy. Publiczność najbardziej jednak elektryzuje sam modowy event, kiedy to największe gwiazdy pokazują się w specjalnie przygotowanych na tę okazję kreacjach. Tym razem motywem przewodnim wydarzenia była osoba i twórczość Karla Lagerfelda, zmarłego w 2019 roku projektanta i dyrektora artystycznego domu mody Chanel.

Met Gala 2023: Jennifer Lopez

Zdaniem wielu, to właśnie ona skradała show. Jennifer Lopez wybrała wiązaną pod szyją kreację, eksponującą ramiona, brzuch oraz biust. Do tego - długi, czarny tren i jedwabna spódnica w cielistym kolorze. Całość nabrała eleganckiego charakteru dzięki oryginalnemu toczkowi z czarną woalką.

East News/DPRF/STAR MAX/IPx

Met Gala 2023: Margot Robbie

Australijska gwiazda sięgnęła do klasyki w najlepszym wydaniu, wkładając na galę długą suknię z przezroczystościami od Chanel, dokładną kopię tej, w której w 1993 roku wystąpiła sama Cindy Crawford. Aktorka w wywiadach podkreślała, że miała zaszczyt być ostatnią ambasadorką Chanel, jaką wybrał sam Karl Lagerfeld i bardzo docenia ten fakt.

East News/David Fisher/Shutterstock

Met Gala 2023: Kim Kardashian

Kim Kardashian wybrała śmiałą kreację złożoną z ultrakrótkiego gorsetu i osobnego, rozłożystego trenu trzymającego się na jej przedramionach. Biust oraz biodra celebrytki przesłaniały sznury koralików.

DPRF/STAR MAX/IPx

Met Gala 2023: Dua Lipa

Dua Lipa zdecydowała się na kreację o wiele mniej kontrowersyjną i sięgnęła po kremową suknię wykończoną frędzelkami a'la księżniczka, w jakiej w 1992 roku zaprezentowała się fotoreporterom Claudia Schiffer. Ciekawostką jest fakt, że całość była pierwotnie zaprojektowana jako suknia ślubna.

East News/David Fisher/Shutterstock

Met Gala 2023: Brooklyn Beckham i Nicola Peltz

Młodzi małżonkowie postawili na klasykę, która zawsze się obroni. Brooklyn Beckham włożył na tę okazję garnitur od Valentino, pod którym miał czarną koszulę z siateczki. Zadbał za to o nietypowy dodatek - na jego szyi zawisły sznurki pereł. Nicola Peltz zdecydowała się na zwiewną suknię z kokardą z tego samego domu mody. Całość uzupełniła naszyjnikiem z wysadzanym kamieniami.

East News/DPRF/STAR MAX/IPx

Met Gala 2023: Rihanna

Spodziewająca się drugiego dziecka gwiazda pojawiła się na imprezie w towarzystwie partnera, ASAP Rocky'ego. Wokalistka także wybrała suknię a'la ślubną z rozkloszowanym dołem i dopasowaną częścią gorsetową, która wyeksponowana jej ciążowe kształty. Okazałym elementem kreacji była "narzutka" z kwiatowymi aplikacjami, którą Rihanna w pewnej chwili zrzuciła, odsłaniając ramiona.

East News/David Fisher/Shutterstock

Met Gala 2023: Anne Hathaway

Anne Hathaway wystąpiła w sukni od Versace ze zwracającymi uwagę rozcięciami (w tym jednym ciągnącym się od dekoltu po ziemię), które trzymały w ryzach złote agrafki. Całość ozdobiły kryształki Swarovskiego. A jak wam się podobają zaprezentowane powyżej kreacje? Która z gwiazd, waszym zdaniem, wypadła najlepiej?

East News/David Fisher/Shutterstock