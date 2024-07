1 z 9

Mów, co chcesz, bo to coś dla niegrzecznych dziewczynek: tego lata kolorujemy ile się da! A to dzięki nasyconym odcieniom różu, błękitu i oranżu na powiekach. Rita Ora i Gigi Hadid nie mogą się mylić -mocne kolory świetnie uzupełniają wakacyjne stylizacje i... podkreślają letnią opaleniznę! (zobacz: Pastele to nie wasza bajka? Tego lata postawcie na manicure w intensywnych odcieniach fluo! SHOPPING) Wciąż nie jesteś przekonana? Na następnych stronach dowiesz się, jaki odcień najbardziej wyeksponuje twoją urodę. I pamiętaj: latem każde neonowe szaleństwo jest usprawiedliwione!

Zobacz: Masz dość czerwonych szminek? Postaw na makijażowy hit gwiazd: matowe usta w odcieniu pomarańczy!