Po niezwykłej pierwszej randce Bea (Sydney Sweeney) i Bena (Glen Powell) pojawi się nieoczekiwany zwrot akcji. Jednak los ponownie się do nich uśmiechnie, gdy niespodziewanie skrzyżują się ich ścieżki ponownie — na romantycznym weselu w malowniczej Australii. Czy to spotkanie odrodzi płomień ich miłości? Przekonacie się już 1 marca.

Ten film to szalona zabawa. Jest seksowny, zabawny, możemy zobaczyć piękne miejsca i świetna obsada. Czego chcieć więcej?

Ten film to szalona zabawa. Jest seksowny, zabawny, możemy zobaczyć piękne miejsca i świetna obsada. Czego chcieć więcej?

Dwukrotnie nominowana do nagrody Emmy aktorka i producentka Sydney Sweeney jest jedną z najbardziej poszukiwanych talentów swojego pokolenia, urzekając publiczność swoimi wieloma, uznanymi przez krytyków rolami. W scenariuszu Bea (Sweeney) i Ben (Powell) wyglądają jak idealna para — ale po pewnej nocy sprzed wielu lat, upadek był epicki i od tamtej pory się nienawidzą. Są wrogami. I dają sobie o tym znać przy każdej okazji... czasami posuwając się do skrajności, aby wyrównać rachunki.

Choć Bea nienawidzi Bena i vice versa, ważne jest dla niej, by nie zepsuć ślubu siostry. Wymyśliła więc plan: dwoje ludzi, którzy tak naprawdę się nienawidzą, będzie udawać, że się lubią, w miarę jak ona i Ben zbliżają się do siebie, zaczynają się naprawdę lubić, niestety nie mogą się do tego przyznać

— zdradziła Sweeney.