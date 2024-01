Jakiś czas temu głośno było o Pawle z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", który po rozstaniu z zapoznaną w show Katarzyną, postanowił związać się z ... jej kuzynką. Para pobrała się, a teraz do sieci trafiło niepublikowane dotąd ujęcie. Lepiej usiądźcie - jest naprawdę gorąco!

Te kadry Pawła z "ŚOPW" z żoną nie pozostawiają wiele dla wyobraźni

Paweł Olejnik dał się poznać fanom w 6. edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia”, gdzie eksperci dopasowali go do Kasi Zięciak. Niestety, wkrótce później okazało się, że relacja pary nie przetrwała, jednak życie Pawła jako singla nie potrwało długo. Ku zaskoczeniu wszystkich, uczestnik ślubnego show związał się z … kuzynką swojej poprzedniej wybranki, a w czerwcu ubiegłego roku Paweł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i jego ukochana wzięli ślub.

Co słychać u pary w nowym roku? Wygląda na to, że Paweł i Klaudia Olejnikowie dogadują się doskonale, bo właśnie postanowili podzielić się na Instagramie ślubnymi wspomnieniami. Na profilu żony Pawła pojawił się odważny kadr z dnia zaślubin, który jest efektem nocnej sesji zdjęciowej. Musicie to zobaczyć!

Pod najnowszym, ślubnym ujęciem Klaudii i Pawła Olejników pojawiły się liczne komplementy od internautów, którzy są pod wrażeniem ich miłości i szczęścia. Trudno zaprzeczyć również, że nowe zdjęcie to naprawdę oryginalny wybór, jak na fotografię ślubną!

Super, piękne ujęcie no i fotka. Pozdrawiam serdecznie.

Przepięknie, super małżeństwo.

Cudowni!

Co ciekawe, pod koniec zeszłego roku para opublikowała ujęcie z wyjątkowej okazji, jaką były pierwsze wspólne święta Bożego Narodzenia. Małżonkowie nie kryli swojego szczęścia!

Nasze pierwsze święta jako Państwo Olejnik – pisało dumne małżeństwo w Boże Narodzenie.

Jak Wam się podoba nowe ujęcie Pawła ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” i jego żony? My życzymy tej parze więcej wspólnych, radosnych chwil, a przede wszystkim – budowania pięknych wspomnień.

