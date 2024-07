1 z 10

Agnieszka Chylińska, Taylor Swift, Alessandra Ambrosio - one nie mogą się mylić: niebieski makijaż oczu wraca do łask - i to w wielkim stylu! Błękitne cienie do powiek nie zawsze cieszyły się dobrą sławą, ale teraz mają swoje pięć minut. Makijażyści bawią się nimi, nie bojąc się oczywistych skojarzeń - odwołują się do barwnych lat 80. lub używają (niezwykle kobiecego!) lśniącego drobinkami królewskiego błękitu.

Na pokazie Chanel niebieski makijaż oczu wyszedł daleko poza granice powiek - modelki miały na twarzach narysowane jasnobłękitnym cieniem... maski! Mamy w końcu wiosnę - ty też puść wodze fantazji i zaszalej z niebieskim okiem!

Zobacz: Tej wiosny na paznokciach rządzą pastele! Mięta, morela, błękit i nie tylko - wybierz swój kolor