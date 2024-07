Anna Lewandowska to nie tylko kreatorka nowych trendów treningowych oraz dietetycznych, ale również... modowych! Wielbicielki żony Roberta Lewandowskiego skrupulatnie śledzą każdą stylizację swojej idolki. A gdy coś zainteresuje je szczególnie, pytają Annę Lewandowską o marki ubrań. Dokładnie tak było w tym przypadku. Obiektem zainteresowań fanek gwiazdy fitnessu stały się buty Ani.

Sneakersy Anny Lewandowskiej. Jaka to marka?

Anna Lewandowska, która 4 maja została mamą swojego pierwszego dziecka, córeczki Klary, na dobre wróciła już do swojej aktywności w sieci. Trenerka chętnie zamieszcza na Instagramie najnowsze zdjęcia, by motywować swoje fanki do ciągłego dbania o zdrowy styl życia, a mimochodem również... kreuje trendy. ;) Jedna z fanek zapytała Annę Lewandowską o markę butów. Chodziło o jasne sneakersy za kostkę na efektownych koturnach. Trenerka chętnie poinformowała swoja wielbicielkę, że są to buty marki Isabel Marant. Sprawdziliśmy, ze ile można je kupić.

W sklepie internetowych Moliera2 ten model sneakersów to spory wydatek. By nabyć buty a'la Anna Lewandowska trzeba wydać aż... 1880 zł!

Instagram/Anna Lewandowska

Sneakersy Bekett dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych.