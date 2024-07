1 z 6

Na pokazie Bizuu jak zawsze największą furorę zrobiła Agnieszka Szulim i jej ukochany Piotr Woźniak-Starak. Aby nie wzbudzać sensacji para nie pozowała razem na ściance, ale fotoreporterzy przyłapali ich w pierwszym rzędzie. Widać, że świetnie się bawili.

Agnieszka Szulim i Piotr Woźniak-Starak na pokazie Bizuu

Zakochani stronią od pokazywania się na tego typu imprezach, ale Agnieszka ze względu na sympatię do projektantek - Blanki Jordan i Zuzanny Wachowiak, postanowiła pojawić się na 5. urodzinach ich marki. Na imprezie pojawiła się w towarzystwie narzeczonego i jego siostry, Julii Starak. Panie bardzo się przyjaźnią i na co dzień spędzają ze sobą mnóstwo czasu. Na zdjęciach, jakie im zrobiono podczas wtorkowego wieczoru widać, że świetnie bawią się we trójkę, a dobry humor im dopisuje. Zresztą zobaczcie sami!

