Jest kilka sprawdzonych, naturalnych sposobów na piękne, lśniące i gładkie włosy. Zwracaj nie tylko uwagę na to jak myjesz, rozczesujesz i suszysz włosy. Pamiętaj też o stosowaniu odpowiednich kosmetyków do włosów.

Reklama

Odpowiednie mycie włosów

Pierwszą ważną zasadą podczas pielęgnacji włosów jest odpowiednie ich mycie. Włosy należy myć w letniej, nie gorącej wodzie. Gorąca woda przyczynia się do wydzielania nadmiernej ilości sebum, co prowadzi do przetłuszczania się włosów. Podczas mycia włosów, przechyl głowę do tyłu, a następnie polej ją strumieniem letniej wody. Nałożony szampon delikatnie wmasuj opuszkami palców w skórę głowy. Po spłukaniu szamponu, nałóż na włosy odżywkę, potrzymaj przez około minuty i spłucz.

Suszenie włosów

Najlepiej jest, gdy włosy same schną. Jeśli jednak nie masz czasu i chcesz wysuszyć je suszarką, musisz przestrzegać kilku zasad. Po pierwsze po każdym umyciu włosów delikatnie osusz je ręcznikiem. Zawiń go na głowie i pozwól, by wchłonął nadmierną ilość wody. Następnie rozczesuj włosy za pomocą grzebyka o szerokich ząbkach i susz je. Pamiętaj, by trzymać suszarkę w odpowiedniej odległości od włosów, najlepiej 20 cm od głowy i suszyć je zimnym powietrzem. Gorące powietrze przyczynia się do rozdwajania i łamliwości końcówek. Nie zapominaj też, by włosy suszyć od ich nasady do końcówek.

Rozczesywanie włosów

Nigdy nie rozczesuj włosów od razu po umyciu. Pozwól im troszkę przeschnąć, a następnie zacznij je rozczesywać grzebieniem o szerokich ząbkach. Włosy należy czesać delikatnie i powoli.

Maseczka bananowa na włosy

Pamiętaj, by co jakiś czas stosować na włosy maseczkę. Możesz przygotować ją samodzielnie w domu. Potrzebujesz do jej wykonania banana, jogurtu naturalnego, miodu i cytryny. Banana rozdrobnij za pomocą widelca, po czym dodaj do niego mały pojemnik jogurtu naturalnego. Całość dokładnie wymieszaj, a następnie dodaj łyżkę miodu i kilka kropli soku z cytryny. Na koniec zmiksuj wszystkie składniki do uzyskania jednolitej konsystencji. Tak przygotowaną maseczkę nałóż na wilgotne włosy, owiń folią, ręcznikiem i pozostaw na 20-30 minut, po czym spłucz letnią wodą. Bananowa maseczka doskonale odżywia włosy, nadaje im gładkość i blask. Maseczkę stosuj 2-3 razy w tygodniu.

Zobacz także

Szampon z zielonej herbaty na włosy

Napar z dwóch torebek zielonej herbaty zmieszaj z dwoma łyżkami oliwy z oliwek i kilkoma kroplami soku z cytryny. Następnie wszystko ze sobą zmiksuj i wmasuj we włosy. Pozostaw na 20 minut, po czym zmyj letnią wodą. Szampon z zielonej herbaty nadaje włosom gładkość, blask i odżywia je.

Reklama

Odżywka z piwa i wody

Jedną szklankę piwa zmieszaj z jedną szklanką wody i wetrzyj dokładnie w wilgotne włosy. Pozostaw na 20 minut, po czym spłucz dokładnie letnią wodą. Odżywka z piwa nadaje połysk włosom i ogranicza ich przetłuszczanie się. Preparat stosuj 2-3 razy w tygodniu.