Nikodem Rozbicki jest nową gwiazdą stacji Polsat! Młody, 24-letni aktor pojawi się w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami", ale przede wszystkim zagra w nowym serialu "Powiedz TAK!", który na antenie Polsatu już wiosną! O czym będzie? Kogo zagra tam Nikodem Rozbicki? Znamy szczegóły!

"Powiedz TAK!" to nowy serial w reżyserii Patricka Yoki. Będzie to romantyczna i zabawna historia warszawskich 30-latków. Jedną z głównych bohaterek gra Katarzyna Zawadzka, która wcieli się w postać Basi, organizatorki ślubów i wesel. Niestety, sama nie ma szczęścia w miłości. Zawsze jednak może liczyć na swojego przyjaciela, Wiktora (Paweł Domagała). Na początku poznamy również kolejnych bohaterów - m.in. Justynę (Agnieszka Więdłocha), Zofię (Maria Pakulnis), ale również Nikodema Rozbickiego, czyli basisty Bartka. W serialu już w pierwszym odcinku pojawią się również Cezary Pazura, Mikołaj Roznerski czy Sylwia Gliwa (dlatego też pojawią się w show Hell's Kitchen). Czy "Powiedz TAK!" odniesie sukces? Serial został nakręcony już w tamtym roku, jednak Polsat zadecydował wówczas, że najpierw będą emitowane "Skazane".

Czekacie na "Powiedz TAK!"?

Zobacz także

Zobacz także: Nikodem Rozbicki i Maffashion byli parą!

Nikodem Rozbicki i Agnieszka Więdłocha na planie sesji.

Nikodem Rozbicki nową gwiazdą Tańca z Gwiazdami i serialu "Powiedz TAK!".

Nikodem Rozbicki na Facebooku.

Dzisiaj dla odmiany sesja do Tańca z Gwiazdami. ✌????️ Zapraszam na snapa: niko_damn

Posted by Nikodem Rozbicki on 29 styczeń 2016