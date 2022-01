"Rodzinka.pl": Co dziś robi i jak wygląda serialowy przystojniak Bolo? Mamy zdjęcia 

Nie ulega wątpliwościom, że Daniela Dziorka nigdy nie zaliczaliśmy do rozpoznawalnych aktorów - i tak już najprawdopodobniej zostanie - aczkolwiek nie był zupełnie obojętny widzom polskich seriali. Szczególnie zapadł w pamięci fanom popularnej produkcji "Rodzinka.pl". Choć nie była to duża rola i w domu Boskich pojawiał się gościnnie, to oglądający zapamiętali go jako przystojnego i sympatycznego chłopaka, który ma "to coś". Ostatecznie nie zrobił kariery w telewizji i pozostał raczej anonimową personą polskiego show-biznesu, ale można go było zobaczyć jeszcze w wielu innych serialach. Możliwe, że w rozwoju przeszkodziły mu kontrowersyjne poglądy. Kilka lat temu wpis, który został opublikowany rzekomo na jego profilu w mediach społecznościowych, wywołał wielką aferę, ściągając na siebie uwagę władz TVP.

Jak przez te lata zmienił się Daniel Dziorek? Serialowy Bolo odnalazł nowe powołanie. Wszystko wskazuje na to, że porzucił aktorstwo na rzecz sportu. Widzowie mogli by go dzisiaj nie poznać. Zobaczcie sami.

"Rodzinka.pl": Bolo doczekał się małego fanklubu

Trudno jest ocenić aktorskie umiejętności Daniela Dziorka, jednak trzeba przyznać, że potrafił przyciągać uwagę widzów, mimo tego, że jego czas na ekranie był bardzo skromny. Bardzo możliwe, że wyczuły to osoby odpowiedzialne za obsadę serialu "Rodzinka.pl" - dzięki temu chłopak otrzymał rolę kolegi Tomka (w tej roli Maciej Musiał), który często odwiedzał dom Boskich. Po raz pierwszy fani mogli go zobaczyć w trzecim sezonie popularnej produkcji TVP. Później Bolo wracał regularnie aż do sezonu 13.

Zobacz także: Zosia z "Rodzinki.pl" chwali się pięknymi zdjęciami! Emilka Dankwa zaskoczyła fanów: "Jak modelka"

ADAM JANKOWSKI/REPORTER//VIPHOTO/East News

Rozmawiając o serialu "Rodzinka.pl", widzowie w mediach społecznościowych najczęściej dyskutowali na temat wyglądu Daniela Dziorka. Choć nigdy nie rozwinął aktorskich umiejętności, to na swoim koncie ma dość imponującą - jak na anonimową osobą - listę występów gościnnych. Chłopak zagrał epizodyczne role m.in. w "Ojcu Mateuszu", "Prawie Agaty", "Prosto w serce" czy też "Powiedz tak!". W 2013 roku pojawił się w teledysku do piosenki "Off to Sea" Moniki Borzym, w którym uciekał przed charakterem granym przez Pawła Wilczaka.

Maria Wytrykus/TVP/East News

"Rodzinka.pl": Daniel Dziorek i afera

Największe zainteresowanie mediów Daniel Dziorek wzbudził w 2014 roku. Nie o takim rozgłosie jednak marzą aktorzy. Zaraz po Paradzie Równości, która odbyła się w Warszawie, w mediach społecznościowych pojawił się wpis, który zszokował widzów "Rodzinki.pl". Wizerunek sympatycznego i ciepłego Bola niemal natychmiast runął przez homofobiczne treści, które znalazły się w poście opublikowanym na jego Facebooku. W wiadomości padła krytyka pod adresem osób, które wzięły udział w paradzie, a także niecenzuralne zwroty, których nie wypada cytować.

Gdy wpis znalazł się w centrum uwagi serwisów poświęconych show-biznesowi, Daniel Dziorek nadal nie odniósł się w żaden sposób do afery. Nie przeprosił i nie zaprzeczył, że to on był autorem skandalicznych treści. Postawę młodego aktora wówczas skrytykowała znana i ceniona dziennikarka Karolina Korwin-Piotrowska. Wszyscy zastanawiali się nad ewentualnymi konsekwencjami. Wkrótce stanowisko zajął rzecznik prasowy TVP, który nie pozostawił wątpliwości co do tego, że osoby związane z Telewizją Polską nie powinny w ten sposób wypowiadać się w publicznej debacie.

Kamil PIKLIKIEWICZ/East News//Maria Wytrykus/TVP/East News

Jeśli wpis z Facebooka jest prawdziwy, to panu Dziorkowi można tylko współczuć głupoty. Musi on jednak szybko podjąć życiową decyzję, czy jego życiową drogą jest aktorstwo, czy kompromitowanie się jako chamski homofob. To drugie wyklucza to pierwsze, przynajmniej w przypadku telewizji publicznej - oświadczył rzecznik Jacek Rakowiecki na łamach portalu Plotek.pl.

Najwyraźniej producenci zapomnieli o wszystkim, ponieważ Daniel pojawił się jeszcze w kilku kolejnych sezonach "Rodzinki.pl". Jednak po całej sytuacji z wulgarnym i homofobicznym wpisie pozostał spory niesmak.

"Rodzinka.pl": Daniel Dziorek zajął się sportami walki

Co dzisiaj słychać u Daniela Dziorka? Bolo z "Rodzinki.pl" na pewno zmężniał i nie przypomina już szczupłego nastolatka. Od kilku lat nie pojawia się już w serialach, za to dużo czasu spędza na siłowni i macie treningowej. Jego aktywność w mediach społecznościowych wskazuje na to, że na poważnie zajął się sportami walki. Daniel Dziorek nie tylko bierze udział w zawodach, ale prowadzi także zajęcia jako trener. Jego ulubione dyscypliny to boks i kick boxing. Jego prywatny Instagram obserwują niecałe dwa tysiące osób, wśród których jest Adam Zdrójkowski.

Nie wszyscy wiedzą, że Daniel Dziorek ma młodszą siostrę, która również próbowała aktorstwa. Pojawiła się nawet na dużym ekranie! Sylwia Dziorek w 2008 roku zagrała w polskiej komedii "Ile waży koń trojański" u boku takich gwiazd jak Robert Więckiewicz, Ilona Ostrowska, Maja Ostaszewska oraz Danuta Szaflarska. Wiedzieliście, że to jego siostra?

Zobacz także: Olga Kalicka odpowiedziała na pytanie o byłego partnera. "To fragment mojego życia..."

Serialowy Bolo za rok skończy już 30 lat. To tylko pokazuje, jak bardzo zmieniła się ekipa "Rodzinki.pl". Jak wam się podoba w takiej odsłonie? Zwróciliście na niego uwagę, oglądając serial? A może macie innego ulubionego bohatera tej produkcji?