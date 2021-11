Wszystko oficjalnie jasne! Zwycięzcą 15. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" został Robert Janowski! W wielkim finale show Polsatu artysta wcielił się w rolę Erica Claptona, wykonując hit "Layla". W ten sposób aktor został posiadaczem słynnej Złotej Maski (co fani show zauważyli już jakiś czas temu) oraz mógł przekazać 100 tysięcy złotych na wybrany cel charytatywny.

Zobacz także: Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski wrócą do siebie? Basia Kurdej-Szatan komentuje rozstanie pary!

Finał 15. edycji rozpoczął się od wspólnego występu wszystkich finalistów, którzy wcielili się w zespół ABBA! Basia Kurdej-Szatan jako Agnetha Fältskog, Katarzyna Łaska jako Anni-Frid Lyngstad, Robert Janowski w roli Björna Ulvaeusa i Adam Zdrójkowski jako Benny Andersson wykonali kawałek „Voulez vous"!

mat. prasowe

Potem przyszedł czas na solowe występy. Zaczął Robert Janowski - wykonał utwór „Layla” Erica Claptona.

Dzisiaj po prostu pozamiatałeś tą swoją naturalnością, ale jednocześnie taką potęgą w głosie, ale też twoją wrażliwością. To jest jakieś magiczne, co za każdym razem wnosisz na tę scenę. W zasadzie zmierzyłeś się tu z samymi legendami, i na pewno nie będzie przesadzone to, co teraz powiem, że jesteś legendą tego programu! – powiedział Gromee.

Adam Zdrójkowski wcielił się w rolę Dave’a Gahana z Depeche Mode i wykonał koncertową wersję piosenki „Enjoy the silence”.

Basia Kurdej-Szatan w finale show zmierzyła się z nowym hitem Adele „Easy on me”.

Najpierw myślałem, że to może się zakończyć jakąś wpadką, ale absolutnie nie. Wstaję więc i dziękuję za to najnowsze wykonanie piosenki Adele, bo na to zasłużyłaś! Nieprawdopodobnie sobie poradziłaś z tym czarnym głosem Adele, pokazałaś to zacnie, godnie i wspaniale, Basiu! Także bardzo ci serdecznie, za to dziękuję – zachwycał się Michał Wiśniewski.